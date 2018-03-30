Города Приморья слабо готовы противостоять лесным пожарам

Города Приморья слабо готовы к угрозе лесных пожаров. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратурой выявлено свыше 40 нарушений закона

30 марта, PrimaMedia. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Приморского края установлено, что источники противопожарного водоснабжения, в том числе гидранты, водоемы, в Анучинском, Надеждинском, Спасском и Ханкайском муниципальных районах, Большекаменском городском округе Приморского края находятся в ненадлежащем состоянии. С целью устранения выявленных нарушений надзирающими прокурорами главам соответствующих муниципальных образований внесено 10 представлений (находятся на рассмотрении), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.

Прокурором Хасанского района в ходе проверочных мероприятий вскрыты факты непринятия органами местного самоуправления достаточных мер к организации защитных противопожарных минерализованных полос, проведению мероприятий по удалению сухой растительности, мусора, проведению разъяснительной работы с населением.

С целью устранения нарушений закона главам восьми муниципальных образований Хасанского муниципального района внесены представления.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности органов местного самоуправления Кавалеровского и Надеждинского муниципальных районов, Партизанского городского округа.

В целом, в деятельности органов местного самоуправления органами прокуратуры края в истекшем периоде 2018 года выявлено свыше 40 нарушений закона, с целью устранения которых внесено более 20 представлений.