Предприниматели в Приморье переходят на онлайн-кассы

Касса. Фото: МТС

У бизнесменов осталось чуть больше трех месяцев для того, чтобы приобрести и настроить оборудование нового поколения

30 марта, PrimaMedia. Следуя требованиям законодательства, бизнесмены Приморья погрузились в изучение вопроса. Ведь теперь любое предприятие, будь то крупная торговая сеть или небольшая кофейня, которое использует контрольно-кассовую технику (ККТ), обязано оборудовать ее фискальным накопителем. Это устройство, которое хранит данные в зашифрованном виде и передаёт её через интернет оператору фискальных данных (ОФД), а тот — в Федеральную налоговую службу. Именно за использование сетевых ресурсов новую ККТ еще называют онлайн-кассами.

Звучит сложно. Особенно для владельцев малого и среднего бизнеса, которые единолично решают множество задач, прикладывают все усилия для того, чтобы их дело развивалось и оставалось успешным. Чтобы помочь разобраться, МТС отвечает на вопросы – что такое онлайн-кассы, кто и до какого срока обязан их установить, и какие выгоды предприниматель может получить от использования нового оборудования?

Всем ли нужно покупать новую кассу?

Нет. Даже с учётом вступивших в силу новых норм ряд предпринимателей по-прежнему освобождён от использования ККТ. Кассовая техника не нужна, например, тем, кто сдаёт в аренду своё жильё или ремонтирует обувь. Но если вы — плательщик единого налога на вменённый доход (ЕНВД) или индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения (ПСН), то на новый тип касс должны перейти до 1 июля 2018 года. То же касается торговых или вендинговых автоматов.

Придётся озаботиться покупкой новой кассы и предпринимателям из сферы услуг. Раньше им было достаточно выдавать своим клиентам, так называемые, бланки строгой отчётности (БСО), которые можно было купить в магазине канцтоваров, заказать в типографии или воспользоваться онлайн-сервисом для печати. Но с 1 июля 2018 года эти бланки должны формироваться с помощью "автоматизированной системы для БСО" – это разновидность ККТ с такими же требованиями. Ну и, конечно, придётся обновить кассу тем, кто и раньше ей пользовался.

Кто ещё может не использовать в своей работе ККТ?

Как мы уже отметили, это те, кто сдаёт в аренду собственное жильё, работает в мастерской по ремонту обуви и изготовлению ключей, создаёт и продаёт собственные изделия народных и художественных промыслов, По-прежнему могут не пользоваться кассами продавцы газет, мороженого, овощей и фруктов вразвал, продуктов и напитков из автоцистерн, коробейники, торговцы на рынках и ярмарках. Также в этом списке некоторые категории аптек и предпринимателей из отдалённых населённых пунктов.

Что будет, если не перейти на новую ККТ?

Штраф. И не один. Если индивидуальный предприниматель будет применять ККТ, которая не соответствует новым требованиям, то за каждый "пробитый" чек ему придётся заплатить 3 тысячи рублей. Если же такое будет делать ООО, то эти санкции вырастут до 10 тысяч рублей. Такую же сумму нужно будет заплатить, если совсем не пользоваться кассой. Злостные же нарушители нового закона и вовсе могут попасть под административный арест — им на 90 дней запретят работать.

Какую онлайн-кассу выбрать?

Большинство предпринимателей, которым необходимо обновить контрольно-кассовую технику, работает в сфере услуг. Причём нередко оказывают их не в офисе, а на выезде у клиента. Поэтому для них ключевым фактором является мобильность ККТ.

Один из примеров такой техники — "МТС Касса". Внешне это устройство похоже на всем известные банковские терминалы в магазинах. Лёгкое — всего 900 граммов и компактное, длиной чуть больше 20 см, легко держать в руке, — оно способно непрерывно работать на одном заряде аккумулятора до 10 часов, а в режиме ожидания — до 5 суток. Удобно при расчётах за доставку или выполнение работ у клиента.

А что подойдёт тем, у кого обычный магазин без всякой работы на выезде?

Мобильная касса для них тоже отличный вариант. Во-первых, она куда компактнее стационарного кассового аппарата, и освободившееся место можно использовать для выкладки товаров. Во-вторых, с её помощью можно увеличить скорость обслуживания покупателей, поскольку она позволяет продавать по штрих-кодам или названиям, а это ведёт к росту товарооборота магазина. Это же сводит к нулю вероятность ошибки продавца, а значит, уменьшает потери и повышает лояльность покупателей.

Облегчают жизнь и разные дополнительные функции. К примеру, аппарат с программным обеспечением от МТС позволяет вести учёт товаров, легко добавляя и выводя их из оборота. Тотальный учёт операций минимизирует возможности хищений. А ёмкий аккумулятор позволяет не прекращать работу даже при отключении электричества, что нет-нет, да и случается.

Чем может помочь онлайн-касса интернет-магазину или при расчётах в сети?

Как бы ни хотели этого интернет-предприниматели, а новый закон не освободил их от необходимости использовать ККТ с фискальным накопителем. Им, как и всем, придётся отправлять информацию о сделке фискальному оператору. Только чек клиенту они будут не отдавать на бумаге, а пересылать на e-mail или мобильный телефон в электронном виде. А для всего этого нужно будет использовать новую ККТ.

В этой ситуации наиболее оптимальным представляется выбор именно мобильной интернет-кассы. Она компактна, без проводов, так загромождающих офис. Да и стоит дешевле своих стационарных аналогов.

Препятствием может стать необходимость синхронизации онлайн-кассы и существующей системы учёта товаров. Но с той же "МТС Кассой" этой проблемы не будет — ее ПО легко интегрируется с Ecwid и 1С Битрикс, что сильно экономит время на старте использования и обнуляет процент ошибок и сбоев при дальнейшей работе.

Где купить новую кассу и сколько это стоит?

Предложений масса. Главное — чтобы аппарат был сертифицирован и вместе с подключаемым программным обеспечением полностью соответствовал требованиям нового закона. Проверять на это соответствие самостоятельно, если вы собираете нужные элементы от разных поставщиков, или без лишней головной боли купить все необходимые компоненты для торговли сразу у одного поставщика — решать вам.

Средняя цена самого устройства — 18-20 тысяч рублей. К примеру, онлайн-касса от МТС стоит 18,9 тысячи рублей вместе с НДС. Причём, аппарат можно взять в рассрочку, а необходимое ПО получить бесплатно. МТС обнулила плату за сервисы до самого "дня икс" — 1 июля 2018 года. Экономия составит несколько тысяч рублей. Уже сейчас купить комплексное решение можно в рознице оператора или заказать на сайте.

Ах, да, никуда не деться от ещё одной траты: раз в 13 месяцев (а для сферы услуг — раз в 36 месяцев) придётся менять фискальный накопитель. Это около 1 тысячи рублей за весь период.

Есть ли какие-либо хитрости с подключением онлайн-кассы?

Особых хитростей нет — следуйте инструкции и все будет хорошо. Подключить и освоить технику может любой, убедитесь на опыте ваших коллег – истории перехода на новые кассы реального бизнеса мы рассказали здесь.

Единственный этап, на котором есть шанс попасть впросак — это активация кассы, а точнее её регистрация в ОФД и налоговой. Ошибка на этом этапе может привести к необходимости покупки нового фискального накопителя. Сделать всё и сразу правильно помогут профессионалы: если приобрели кассу в МТС, оставьте заявку на её регистрацию в личном кабинете на сайте. Вопросы решат за вас. Отметим, что на этом сервис от МТС как поставщика ККТ не закончится: техподдержка будет принимать и решать ваши вопросы в режиме 24/7.

Напомним, что этой весной в розничных салонах МТС можно приобрести онлайн-кассу — готовый комплект для предпринимателей, который полностью соответствует 54-ФЗ и экономит время и силы клиентов — покупка, регистрация, установка техники происходит под ключ. До вступления закона в силу для малого бизнеса, 1 июля 2018 года, плата за товароучётное ПО, интернет-трафик и доступ к ОФД обнулена. С 19 марта "МТС Кассу" можно оформить в рассрочку.