Прокуратура внесла представление замглаве Приморья за плохую охрану лесов от пожаров. Фото: ИА PrimaMedia

Надзорным ведомством выявлены факты недостаточного финансирования

30 марта, PrimaMedia. Прокурорское вмешательство потребовалось в связи с ненадлежащим осуществлением органами исполнительной власти Приморского края полномочий в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой региона врио губернатора Приморского края внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Выявлены факты недостаточного финансирования деятельности по осуществлению государственного лесного надзора (лесной охраны), а также отсутствия у департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ "Примлес", КГБУ "Приморская авиабаза" надлежащей технической базы для реализации полномочий в данной сфере. Штат сотрудников пожарно-химических станций КГБУ "Приморская авиабаза" также значительно меньше установленных Рослесхозом нормативов.