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Крупным пожаром в Кавалерово занялась прокуратура Приморья. Фото: пресс-служба АПК

Крупным пожаром в Кавалерово занялась прокуратура Приморья

Устанавливаются причины возникновения пожара, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

30 марта, PrimaMedia. Прокуратурой Кавалеровского района Приморского края в настоящее время организованы проверочные мероприятия в связи с пожаром, произошедшем накануне в селе Зеркальное, в результате которого огнем уничтожены три жилых дома и два нежилых строения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Крупный пожар ликвидируют в Кавалеровском районе Приморья

Одновременно отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кавалеровского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю по факту пожара проводится проверка в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, устанавливаются причины возникновения пожара, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль прокуратуры края.

С целью координации деятельности по охране лесов и населенных пунктов от природных пожаров в целом в прокуратуре Приморского края проведено межведомственное совещание с участием руководителей уполномоченных органов исполнительной власти края и подведомственных им специализированных учреждений, УМВД России по Приморскому краю, ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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