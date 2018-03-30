Людмила Талабаева подняла в Совете Федерации проблемы культуры в Приморском крае

Людмила Талабаева в Совете Федерации. Фото: Совет Федерации

Сенатор от Приморья попросила добавить средств на ремонт клубов и пересмотреть ценовую политику в цирке Владивостока

30 марта, PrimaMedia. Представитель Приморского края от законодательного органа государственной власти Людмила Талабаева 21 марта на пленарном заседании Совета Федерации подняла проблемы культуры в Приморском крае после выступления Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в рамках "правительственного часа".

Сенатор сообщила, что в соответствии со 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия по культуре отошли к муниципальным поселениям, а денежные средства на реализацию этих полномочий остались у муниципальных образований.

"В советское время культуре уделяли большое внимание. Строили большие дома культуры и выделяли достаточные средства на их содержание. А в настоящее время поселения не могут выдержать такую нагрузку, денег у них просто нет. Есть федеральная программа, но финансирование для регионов недостаточное" — подчеркнула Людмила Талабаева.

В Приморском крае на территории сельских поселений осуществляют свою деятельность 309 домов культуры, из них 138 требуют капитального ремонта и 14 находятся в аварийном состоянии.

В рамках федерального проекта "Местный дом культуры" на обновление материально-технической базы муниципальных домов культуры в 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета распределена субсидия в размере 13 млн рублей. Краевой бюджет на эти цели в 2017 году направил 70 млн рублей, в 2018 году запланировано более 200 млн рублей, и такая же сумма предусмотрена в 2019 году. Но даже этих средств не хватит для ремонта всех домов культуры в поселениях.

Людмила Талабаева попросила председателя СФ Валентину Матвиенко дать поручение профильному комитету провести глубокий анализ состояния всех сельских домов культуры и клубов.

"Еще прошу проанализировать, достаточно ли средств федеральной программы для финансирования регионов для осуществления ремонта поселенческих клубов и содержания их материально-технической базы" — высказалась сенатор от Приморья

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала Людмилу Талабаеву, предложив профильному комитету во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации проанализировать и проработать вопрос выделения дополнительных средств для федеральных программ финансирования регионов, чтобы денег хватило на ремонт поселенческих клубов и содержание их материально-технической базы.

Также сенатор в своем выступлении акцентировала внимание министра на судьбе Владивостокского цирка. Людмила Талабаева сообщила, что цирк более сорока лет находился без ремонта, федеральный собственник не проводил никаких ремонтных работ и привел здание цирка в аварийное состояние. Администрация Приморского края взяла на себя проблему решения этого вопроса и изыскала средства для его ремонта.

"Цирк сегодня работает. Но какие цены сегодня в цирке? Каждый билет стоит от 500 до 1800 рублей. Это не соответствует материальному положению жителей края. Многие сельские жители, многодетные семьи, детские дома не могут себе позволить привести детей в цирк, потому что денег таких просто у них нет" — сказала сенатор. В заключение выступления Людмила Талабаева попросила руководство Минкульта в лице министра Владимира Мединского обратить внимание на ценовую политику в цирке.