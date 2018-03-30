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Побоялся идти домой и спрятался: школьник потерялся ночью во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Побоялся идти домой и спрятался: школьник потерялся ночью во Владивостоке

Полицейские нашли 9-летнего мальчика, а в отношении матери ребенка составлен административный протокол

30 марта, PrimaMedia. Полицейские Владивостока разыскали 9-летнего школьника, потерявшегося ночью в краевом центре. Когда мальчика нашли он пояснил, что заигрался, а потом побоялся идти домой и спрятался. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности. В отношении матери школьника составлен административный протокол, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение о безвестном исчезновении 9-летнего мальчика, проживающего на ул. Шепеткова. Школьник ушел гулять и не вернулся домой ночевать.

Гарнизон УМВД России по городу Владивостоку был поднят по тревоге. Полицейские организовали мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего.

Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, заброшенные здания.

В ходе розыска был проведен визуальный осмотр водоема, расположенного около дома, где проживает семья мальчика. Проведен поквартирный обход.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опрашивали родственников, знакомых и одноклассников пропавшего школьника. При проведении розыскных мероприятий использовалась служебная собака.

В результате проведения поисковых мероприятий пропавший школьник был найден инспекторами по делам несовершеннолетних в районе ул. Спиридонова.

В отношении матери школьника составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин ухода мальчика из дома.

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