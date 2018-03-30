До матча осталось

Бизнес. 12:35

«Примсоцбанк» в ТОП-30 крупнейших банков по рентабельности

Рейтинг самых рентабельных банков России составлен изданием «Коммерсант»

30 марта, PrimaMedia. Издание "Коммерсант" опубликовало рейтинг самых рентабельных банков России, согласно которому "Примсоцбанк" занимает 10 строчку в ТОП-30. При составлении рейтинга учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 января 2018 года, а основой послужили расчёты на основе данных рейтинга "Интерфакс-ЦЭА", сообщает ИА PrimaMedia.

Стоит отметить, что по данным РА Эксперт по показателю активов "Примсоцбанк" на 01 января 2018 года находится на 69 месте в ТОП-100 крупнейших банков, поднявшись таким образом на восемь строчек по сравнению с 01 января 2017 года.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Сбербанк направит 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

29 марта, 11:20

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%

28 марта, 14:30

Вредоносное ПО на смартфонах — вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии

26 марта, 12:10

«Примсоцбанк» укрепил позиции в рейтинге Forbes самых надежных банков России

26 марта, 11:50

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,8%

23 марта, 16:15

Картина дня

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой

29 марта, 18:00

Председателя комитета парламента Приморья не пустили в Японию из-за долга в 50 млн рублей

29 марта, 16:30

Спешно демонтировали, а склад дорогой: почему неликвид из отеля Hyatt ржавеет на улице

29 марта, 17:30

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

29 марта, 19:25

Директор оконной компании во Владивостоке обманул пенсионеров на 4 млн рублей

29 марта, 18:20

Траурные игрушки с центральной площади Владивостока заберут на церковный склад
Просто о сложном: реструктуризация и рефинансирование кредита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia