«Примсоцбанк» в ТОП-30 крупнейших банков по рентабельности

Рейтинг самых рентабельных банков России составлен изданием «Коммерсант»

30 марта, PrimaMedia. Издание "Коммерсант" опубликовало рейтинг самых рентабельных банков России, согласно которому "Примсоцбанк" занимает 10 строчку в ТОП-30. При составлении рейтинга учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 января 2018 года, а основой послужили расчёты на основе данных рейтинга "Интерфакс-ЦЭА", сообщает ИА PrimaMedia.

Стоит отметить, что по данным РА Эксперт по показателю активов "Примсоцбанк" на 01 января 2018 года находится на 69 месте в ТОП-100 крупнейших банков, поднявшись таким образом на восемь строчек по сравнению с 01 января 2017 года.