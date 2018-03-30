Жители Владивостока выстроились в живые очереди за "льготными" авиабилетами

30 марта, PrimaMedia. Единственный офис продаж "Аэрофлота" во Владивостоке накануне, 29 марта, начал переживать огромный наплыв покупателей, связанный со стартом продаж "льготных" авиабилетов. Электронная очередь за доступными билетами предусматривает выдачу около сотни талонов в день, но желающих гораздо больше, и люди готовы дежурить у касс ночами, сообщает ИА PrimaMedia.
"В электронной очереди уже талонов на сегодня нет. Народ собирается ночевать!" – написал в социальной сети один из пассажиров, приехавший накануне в офис продаж, чтобы внести полученную визу в купленные ранее билеты. Как пояснил он позже по телефону корреспонденту агентства, достичь желаемого результата в четверг, 29 марта ему так и не удалось.
"Я даже не стал стоять в этой очереди. Съезжу в аэропорт – там, как мне объяснили, тоже есть две кассы. Но рисковать не буду, поеду не перед самым вылетом, а заранее", — поделился пассажир "Аэрофлота" Максим.
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом нынешний старт продаж льготных авиабилетов можно считать более организованным. В единственном во Владивостоке офисе продаж "Аэрофлота" расширили зал ожидания, увеличили количество рабочих мест. На улице установили скамейки. Пассажиры могут выбирать – стоять ли им в очередях либо обращаться к агентам. Кроме того, билеты по субсидированным тарифам без наценок в этом году продает компания "Аврора".
"Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в течение 72 часов. Кроме собственных касс "Аэрофлота" и "Авроры" приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно также в офисах продаж наших агентов. Агентская комиссия не так уж велика, и для молодых работающих людей этот вариант, наверное, может стать хорошей альтернативой потери времени в очереди", — сообщила представитель пресс-службы "Аэрофлота" в Дальневосточном регионе Мария Мухина.
Субсидированные тарифы предусматривают продажу авиабилетов по сниженной цене определенным категориям пассажиров – инвалидам с сопровождающими, пенсионерам, молодым людям до 23 лет. В соответствии с постановлением правительства компании-перевозчики должны предоставить на каждом рейсе 30 процентов от общего количества мест в салоне экономического класса по льготным билетам.
Субсидированные билеты оформляются при личном обращении клиента в офис продаж авиакомпании или уполномоченного агента. Это объясняется необходимостью предъявить документ, дающий право на оформление перевозки по субсидируемым тарифам. При бронировании по телефону call-центра "Аэрофлота" оформить билет можно только в офисе авиакомпании. При бронировании авиабилета через call-центр авиакомпании "Аврора" за оформлением также необходимо будет обратиться лично, но уже в офис продаж "Авроры". Всего в Приморье расположено 4 пункта собственной продажи "Аэрофлота", где можно приобрести авиабилеты как на собственные рейсы, так и на рейсы дочерних авиакомпаний – "Аврора" и "Россия". Офисы продаж открыты во Владивостоке, Уссурийске и Находке, действуют 2 кассы в международном аэропорту Владивостока. С графиками работы офисов продаж можно познакомиться на официальном сайте "Аэрофлота".