Траурные мероприятия проходят в приморском коллективе СУЭК в связи с трагедией в Кемерово. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"

В период национального траура на всех предприятиях компании приспущены флаги России с траурной лентой

30 марта, PrimaMedia. Коллектив угледобытчиков "Приморскуголь" скорбит со всей страной после трагедии в Кемерово. Работники разрезоуправления "Новошахтинское" приняли участие в акции памяти, организованной в горняцком поселке. Жители Новошахтинского собрались в день национального траура на площади возле Дома культуры, чтобы возложить цветы и игрушки. В память о погибших собравшиеся запустили в небо воздушные шары, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе предприятия.

Свои соболезнования жителям Кузбасса от имени сотрудников СУЭК направил генеральный директор Владимир Рашевский:

"В эти дни трудовой коллектив Сибирской угольной энергетической компании скорбит вместе со всем Кузбассом, со всей страной. Ужасная трагедия унесла жизни людей, и, что особенно горько, жизни детей. Это огромное горе, невосполнимая утрата для родителей, семей погибших, для всех кузбассовцев, для всей страны.

Примите наши глубокие соболезнования. Хотели бы высказать в эти тяжелые дни слова искренней поддержки семьям, близким и друзьями жертв ужасного пожара. Сегодня мы вместе с кемеровчанами, со всем трудовым Кузбассом, и эта ужасная трагедия ещё больше сплотит нас".

В СУЭК принято решение об оказании финансовой помощи пострадавшим в результате трагедии и семьям погибших. Помощь и взаимовыручка всегда отличали шахтерский коллектив. Уже в ближайшее время работники угольной компании внесут свою добровольную лепту в поддержку Кузбасса.

Дополнительно все желающие лично поддержать семьи погибших и пострадавших могут сделать свой посильный вклад, перечислив средства на специальный благотворительный счет, открытый в Кемеровской области.