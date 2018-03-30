До матча осталось

Траурные мероприятия проходят в приморском коллективе СУЭК в связи с трагедией в Кемерово. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"
#Трагедия в Кемерово

Траурные мероприятия проходят в приморском коллективе СУЭК в связи с трагедией в Кемерово

В период национального траура на всех предприятиях компании приспущены флаги России с траурной лентой

30 марта, PrimaMedia. Коллектив угледобытчиков "Приморскуголь" скорбит со всей страной после трагедии в Кемерово. Работники разрезоуправления "Новошахтинское" приняли участие в акции памяти, организованной в горняцком поселке. Жители Новошахтинского собрались в день национального траура на площади возле Дома культуры, чтобы возложить цветы и игрушки. В память о погибших собравшиеся запустили в небо воздушные шары, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе предприятия.

Свои соболезнования жителям Кузбасса от имени сотрудников СУЭК направил генеральный директор Владимир Рашевский:

"В эти дни трудовой коллектив Сибирской угольной энергетической компании скорбит вместе со всем Кузбассом, со всей страной. Ужасная трагедия унесла жизни людей, и, что особенно горько, жизни детей. Это огромное горе, невосполнимая утрата для родителей, семей погибших, для всех кузбассовцев, для всей страны.

Примите наши глубокие соболезнования. Хотели бы высказать в эти тяжелые дни слова искренней поддержки семьям, близким и друзьями жертв ужасного пожара. Сегодня мы вместе с кемеровчанами, со всем трудовым Кузбассом, и эта ужасная трагедия ещё больше сплотит нас".

В СУЭК принято решение об оказании финансовой помощи пострадавшим в результате трагедии и семьям погибших. Помощь и взаимовыручка всегда отличали шахтерский коллектив. Уже в ближайшее время работники угольной компании внесут свою добровольную лепту в поддержку Кузбасса.

Дополнительно все желающие лично поддержать семьи погибших и пострадавших могут сделать свой посильный вклад, перечислив средства на специальный благотворительный счет, открытый в Кемеровской области.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владимир Новиков: Необходимо вернуть муниципалитетам функции контроля при строительстве

29 марта, 20:25

СК назвал основные версии возникновения пожара в Кемерово

29 марта, 12:10

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

28 марта, 17:25

Арсеньев, Терней, Шкотово: акции скорби по жертвам пожара в Кемерово охватили все Приморье

28 марта, 14:25

Владивостокцы придут отдать дань памяти кемеровским детям без микрофонов

28 марта, 12:45

Картина дня

Запрет на выезд депутата ЗС Приморья из страны не связан со штрафами ГИБДД – приставы

10:30

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой

13:20

Эвакуаторы ГИБДД Владивостока добрались до улицы Пушкинской

13:00

Жители Владивостока выстроились в живые очереди за "льготными" авиабилетами

29 марта, 17:30

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

09:00

На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор
Просто о сложном: реструктуризация и рефинансирование кредита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia