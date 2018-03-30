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Игорь Чемерис. Фото: ИА PrimaMedia

Запрет на выезд депутата ЗС Приморья из страны не связан со штрафами ГИБДД – приставы

Объяснения супруги Игоря Чемериса противоречат данным УФССП по Приморскому краю

30 марта, PrimaMedia. Запрет на выезд за границу председателя комитета Заксобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса не связан со штрафами ГИБДД, как ранее утверждала в своем телеграм-канале супруга краевого парламентария, начинающий политик, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис (или же тот, кто пишет в телеграм-канале "Волосы Чемериса" от ее имени). Информацию об обеспечительных мерах в отношении депутата Заксобрания края ИА PrimaMedia уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Накануне Роза Чемерис, напомним, сообщила в открытом телеграм-канале, что семья депутатов планировала провести несколько дней в Токио. Но покинуть Российскую Федерацию удалось только ей и детям, поскольку ее супруг якобы "успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД".

В базе данных судебных приставов, тем временем, за Игорем Чемерисом числится только один штраф ГИБДД в 500 рублей, который гражданин не уплачивает с 27 июня 2017 года. Исполнительский сбор по нему составляет 1 тысячу рублей.

За такие суммы, отметим, обеспечительные меры не накладываются. Но есть за депутатом краевого парламента и другая задолженность от 2015 года – в более чем 49 млн рублей, в связи с чем на гражданина Чемериса и наложена обеспечительная мера неимущественного характера в виде запрета покидать РФ.

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После данного уточнения со стороны СМИ в ТГ-канале "Волосы Чемериса" появилась язвительная запись о том, что журналисты якобы "пытаются спекулировать темой" с неким "давним корпоративным конфликтом".

Роза Чемерис (или тот, кто пишет от ее имени), судя по смыслу высказывания, считает "спекуляцией" опубликование открытой и актуальной информации из официальной базы данных, которую непосредственно подтверждает официальным ответом на запрос СМИ краевое Управление ФССП.

Вместо же доказательств обратного или объяснения сложной ситуации в публикации-отповеди автор, по мнению редакции, делает то, что по-русски называется "наводить тень на плетень" — возможно, с целью отвлечь внимание общественности от истинных причин ограничения в выезде за границу гражданина Чемериса.

В завершении отповеди СМИ автор "Волос Чемериса" сообщает, что вопросы со штрафами (якобы из-за которых парламентария не пустили в Японию) урегулированы.

ИА PrimaMedia обратилось сегодня, 30 марта, за уточнениями по этой истории в Управление ФССП по Приморью, где редакции агентства дали исчерпывающий ответ.

"У него (гражданина Чемериса И.С. – ред.) стоит запрет на выезд в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности. И это не штраф. Ограничение в праве выезда может быть применено, если сумма долга выше 30 тысяч рублей. У него штраф ГИБДД 500 рублей. Так что это никак не может быть из-за штрафа. Во-вторых, если все же сумма штрафа, к примеру, выше 30 тысяч, то приставу надо в суд обращаться, чтобы ограничить в праве выезда из страны", — прокомментировали в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

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"Волосы Чемериса" также упрекают журналистов в том, что они якобы "не владеют информацией" по неким "корпоративным конфликтам". Отметим на это, что журналисты и не обязаны изучать детали частных "бизнес-разборок" семьи Чемерис-Гасановых, если, конечно же, эти "разборки" не имеют какого-либо общественного (а то и криминального) значения.

То есть если в бизнес депутатов "интегрируются" бюджетные средства, если речь идет о возможном конфликте интересов, темных историях с бюджетными средствами, то, безусловно, общественный и профессиональный долг СМИ — как минимум изучить этот вопрос.

Подтвержденный факт задолженности в десятки миллионов рублей, которая не погашается несколько лет, может иметь, по мнению редакции, непосредственное отношение к деловым, профессиональным и в каком-то смысле морально-этическим качествам любого народного избранника, в силу полномочий участвующего в бюджетном процессе. Игорь Чемерис же, как уже говорилось, возглавляет социальный комитет ЗС ПК, через рассмотрение которого проходят вопросы расходов более половины бюджета Приморского края.

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