Территория культуры на главном телеканале Приморья

Нет, наверное, уголка в культурном пространстве Приморья, где бы ни побывало ОТВ-Прим. Фото: ИА PrimaMedia

В рамках специального проекта ИА PrimaMedia рассказывает о сегодняшнем дне ОТВ-Прим, его сотрудниках, проектах и планах на будущее

30 марта, PrimaMedia. 80-летие Приморского края, которое мы отмечаем в этом году, совпало еще с одной знаковой для региона датой: 20 лет назад был учрежден краевой телеканал ОТВ-Прим, чья ежедневная и круглосуточная аудитория составляет 91% населения Приморья. В рамках своего специального проекта "ОТВ-Прим: 20 лет в эфире" ИА PrimaMedia предложит вниманию читателей серию материалов о сегодняшнем дне главного краевого ТВ, его людях и проектах. На этот раз речь пойдет о культурно-просветительском блоке сетки вещания ОТВ-Прим.

О культуре честно и профессионально

Без сомнения, одной из самых известных и популярных у приморцев программ, посвященных культурной жизни края, является программа "Культурно", рассказывающая о том, как творческие люди сочиняют музыку и рисуют картины, сохраняют обрядовые традиции и воплощают на сцене лучшие образцы высокого искусства. Примечательно, что в новом сезоне программа не ограничивается рамками краевой столицы.

Премьеры на сцене Приморского театра и балета, уникальные удэгейские промыслы, секреты творчества приморских художников, встречи с талантливыми литераторами, будни и праздники простого школьного хора в приморской глубинке, сошествие кинозвезд звезд на фестивальную дорожку "Меридианов Тихого", репетиции нового спектакля театра имени Горького и многое, многое другого – такой широкой палитры, отражающей многообразие культуры Приморья, пожалуй, трудно найти.

Наталья Кински на "Меридианах Тихого". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция спектакля в театре имени Горького. Фото: ИА PrimaMedia Культура коренных народов Приморья находит свое отражение в программах ОТВ-Прим. Фото: ИА PrimaMedia В Приморье талантов много. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

— Прежде всего хочу сказать, что на ОТВ-Прим замечательные журналисты. Как мне кажется, всегда достаточно тактичные, в отличие от их отдельных коллег из других СМИ. Ничего не придумывают, передают информацию в чистом виде, не навязывая свое мнение. Для зрителей очень важно получить именно чистую информацию, а уж затем, если понадобиться, найти чьи-то комментарии, учесть чье-то мнение, — говорит известная российская актриса театра и кино, общественный деятель, Заслуженная артистка России Лариса Белоброва. — Что касается культуры, то здесь, как мне кажется, ОТВ-Прим всегда тактично и чистоплотно во всех смыслах. Не могу не сказать отдельное спасибо за то, как много канал уделял и уделяет внимания кинофестивалю "Меридианы Тихого", другим культурным событиям, где я также принимала участие. Мне кажется, ОТВ внесло большой вклад в освещение культурной жизни Приморья. Они большие молодцы. Низкий поклон им. Так держать!



Лариса Белоброва. Фото: ИА PrimaMedia

Когда жить интересно

Рассказать все о комфортной жизни в большом современном городе, каким сейчас является приморская столица, – так обозначили свою задачу создатели телепроекта "Жизнь в большом городе". Программа помогает телезрителям сориентироваться, как с максимальной пользой для себя провести свободное время, где отдохнуть, куда сходить за покупками. Какие клубы, рестораны, кафе наиболее популярны сегодня. Как правильно заниматься спортом и ухаживать за собой.

Стоит отметить, многообразие подходов к тому, как можно рассказать о жизни в большом городе. Например, показать жителям Владивостока родной город с точки зрения приезжего (передача "Турист в своем городе: Владивосток, которого мы не знаем"). Или с точки зрения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями (передача "На инвалидной коляске от Черного моря до Тихого океана"). Или с точки зрения людей творческих профессий, благодаря которым наша с вами жизнь становится лучше, красивей, интересней. И, действительно, посмотришь передачу "Жизнь в большом городе" и невольно придешь к выводу, как тебе повезло родиться в Приморском крае.

Музей семьи Сухановых. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке есть куда сходить в часы досуга. Фото: ИА PrimaMedia Театр имени Горького. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

— Музей имени Арсеньева и ОТВ-Прим — добрые друзья. И уже не первый год. Работать с ними одно удовольствие, — рассказывает директор Приморского государственного объединённого музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай. — Помимо каких-то больших и ярких событий в культурной жизни Приморья есть ежедневная кропотливая работа представителей этой важной для края сферы. И основная работа нашего музея нуждается в хорошем добросовестном освещении. И эту информацию коллеги с ОТВ-Прим дают регулярно, качественно и квалифицированно.



Виктор Шалай. Фото: ИА PrimaMedia

В ногу со временем

Вот уже третий сезон ОТВ-Прим находит и показывает землякам юные таланты в рамках шоу "Хочу стать звездой".Стартовал проект в сентябре 2015 года. Организаторами проекта стали продюсерский центр Vivid Arts и руководство канала ОТВ-Прим. Наставником проекта — Эстрадный оркестр имени адмирала Г.И. Невельского.

Задача проекта – показать весь путь начинающего артиста, а не только его выступление на сцене. В первом сезоне в проекте приняло участие 39 детей из разных муниципальных образований Приморья. Немаловажно, что среди участников шоу, приморских "звездочек", были и воспитанники детских домов.

Второй сезон стартовал с отборочного тура, на котором за право принять участие в шоу боролись 38 солистов, дуэтов и трио. На самом деле желающих было так много, что организаторы объявили дополнительный кастинг.

Открытие сезона шоу «Хочу стать звездой» на ОТВ-Прим. Фото: предоставлено продюсерским центром Vivid Arts Открытие сезона шоу «Хочу стать звездой» на ОТВ-Прим. Фото: предоставлено продюсерским центром Vivid Arts 1 / 2

Важной особенностью проекта, кроме самого широкого охвата юных приморских талантов, является проведение мастер-классов, круглых столов, интересных встреч, помогающих начинающим артистам обрести свое лицо и творческую индивидуальность.

Велением времени можно назвать и возвращение на телеэкраны большого театра. В советское время репортажи с драматических и оперных подмостков были нередки. Потом, увы, наступила довольно продолжительная пауза. И вот теперь ОТВ-Прим, можно сказать, возвращается к истокам.

— То внимание, которое уделяет театру ОТВ-Прим (а это и передачи, посвященные нашим спектаклям, и сами спектакли, снятые на видео), — это, конечно, дорогого стоит. С одной стороны это как бы убыточно для театра, потому что люди смотрят спектакли по телевизору и им не надо идти в театр. Но с другой стороны как бы и выгодно, потому что после домашнего просмотра многим хочется прийти уже непосредственно в театр, увидеть актеров на сцене. Это очень важная вещь, — считает художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий. — Мне кажется, особо надо отметить работу журналиста и телеведущей Ольги Сомкиной. Такие журналисты, работающие в области культуры, большая редкость. Их надо беречь. Что пожелать телеканалу в юбилейный год? Чтоб удавалось все задуманное и чтобы продолжалось сотрудничество "трех китов" — театра, кино и телевидения.



Ефим Звеняцкий. Фото: ИА PrimaMedia

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