Председатель Союза журналистов России приедет на МедиаФорум в Южно-Сахалинск

Владимир Соловьев. Фото: Официальный сайт Союза журналистов России

Владимир Соловьев проведет встречу с журналистами и примет участие в профессиональной дискуссии

30 марта, PrimaMedia. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов, который пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Владимир Соловьев встретиться с региональными отделениями Союза журналистов и примет участие в профессиональной дискуссии, сообщает ИА SakhalinMedia.

Справка: СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ — российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, телепродюсер. Освещал важнейшие события мировой политики, такие как "Саммит Тысячелетия" в Нью-Йорке, саммит Восьмерки на Окинаве, многие встречи мировых лидеров и российских президентов. Объехал больше 80 стран мира. С 25 ноября 2017 года занимает должность Председателя Союза журналистов России.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.