Просто о сложном: реструктуризация и рефинансирование кредита. Фото: предоставлено компанией

Рассказываем, как с минимальными потерями выплатить просроченный кредит

30 марта, PrimaMedia. Если наступил момент, когда выплачивать кредит стало сложно или невыгодно, вы можете изменить ситуацию. Расскажем, как это сделать с минимальными потерями.

Реструктуризация

Первый способ – реструктуризация кредита, а именно – изменение условий кредитования в лучшую для заёмщика сторону. Банк заинтересован в получении постоянных выплат, поэтому если у вас возникают трудности, кредитор может пойти навстречу и изменить условия договора.

Повод для реструктуризации: увольнение, сокращение оплаты труда, отпуск по уходу за ребёнком, служба в армии, тяжёлая болезнь или другое. Реструктурировать кредит может только тот банк, который его выдал. Обычно банк-кредитор предлагает следующие сценарии:

Сохранить процентную ставку, но увеличить срок кредита. Таким образом уменьшится сумма регулярных платежей и заёмщику легче её погашать. Но общая сумма переплат возрастёт. Изменить валюту кредитования. При значительных изменениях курса валют заёмщику может быть дешевле платить банку в рублях. Списать штрафы и пенни. Если у заёмщика уже есть просрочки, вносимые им средства идут сначала на оплату штрафов, потом процентов и только в последнюю очередь на покрытие самого долга.

Список необходимых документов для подачи заявления уточняйте в банке. Помните, что в некоторых случаях процедура реструктуризации может оказаться платной.

Реструктуризация доступна для любого типа кредита: потребительского, автомобильного, ипотеки. Новых договоров заключать не придётся, банк внесёт изменения в существующий. В каждом конкретном случае необходимо спрогнозировать расходы по новым условиям: вполне может оказаться, что в будущем заёмщик все-таки переплатит.

Рефинансирование

Рефинансирование — это получение нового кредита на более выгодных условиях для погашения предыдущего. Также эту услугу называют перекредитованием. Новый кредит можно взять в другом банке. Рефинансирование, как и реструктуризация, распространяется на все виды кредитов.

Преимущества:

1. Можно снизить процентную ставку. Например, заёмщик взял ипотеку в одном банке под 15%. Спустя несколько лет ставка ЦБ снизилась, и другой банк предлагает заёмщику кредит под 10%. Для большой суммы займа 5% сыграют существенную роль.

Эксперты рекомендуют рефинансировать кредит, если новая ставка по кредиту хотя бы на 1,5–2% меньше текущей. Подходящий под эти условия банк можно найти в интернете. В случае с ипотекой рассчитать взносы и переплаты можно при помощи специальных калькуляторов.

2. Позволяет изменить общий срок кредитования или величину выплат. Можно рефинансировать сразу несколько кредитов разных банков в ещё одном банке или выбрать тот, в котором уже есть незакрытый кредит.

Поскольку рефинансирование означает получение нового кредита, банк оценивает платежеспособность и кредитную историю заёмщика, как и при первичном займе. Помимо этого, банк обращает внимание, как заёмщик выполнял свои обязательства перед первоначальным кредитором. Если были просрочки платежей, вероятность получить кредит по выгодной ставке снижается.

Что выбрать?

С первого взгляда у двух реструктуризации и рефинансирования много общего. Однако главное отличие – в цели заемщика.

Отличия:

Реструктуризацию кредитов обычно проводят, когда уже есть просрочки и штрафы. Это крайняя мера досудебного решения проблем между банком и заёмщиком. Рефинансировать кредиты можно и в более оптимистичных обстоятельствах. Это способ сэкономить на выплатах банку, выбрав более выгодные условия. Рефинансировать кредит можно как в своём банке, так и в другом, реструктуризировать — только в своём. Стоимость процедур определяется конкретным банком. Реструктуризация, как правило, проводится бесплатно.

Сам факт реструктуризации или рефинансирования никак не влияют на кредитную историю клиента. Однако обычно реструктуризация проводится, когда уже имеются просроченные платежи, и она не аннулирует этот факта.

Однако это не единственные инструменты для облегчения жизни заёмщика. Есть еще услуга "кредитные каникулы". По сути, это форма реструктуризации, но банки обращаются к ним крайне редко. Как следует из названия, в течение нескольких месяцев платежи по кредиту полностью или частично замораживаются. При частичной отсрочке заёмщик должен оплачивать только плановые проценты по кредиту, игнорируя основную сумму займа. Полная отсрочка позволяет клиенту вовсе не перечислять деньги банку. На последний вариант кредитор соглашается только в самых крайних случаях, и всё же это возможно. Немаловажным плюсом каникул станет и то, что они позволяют не портить кредитную историю.

Если вы захотите воспользоваться одним из инструментов, внимательно изучите предлагаемые банком условия.

Материал подготовлен при консультации со специалистами Банки.ру.