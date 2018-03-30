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Экономичную климатическую технику презентуют в "Мир Кондиционеров". Фото: предоставлено компанией "Мир кондиционеров"

Экономичную климатическую технику презентуют в «Мир Кондиционеров»

Dahatsu, Ballu, Kentatsu c максимальными скидками и всего три дня

30 марта, PrimaMedia. Завершающая презентация самых экономных моделей кондиционеров в ассортименте пройдет с 29 по 31 марта в салонах "Мир Кондиционеров" во Владивостоке. Dahatsu, Ballu, Kentatsu c максимальными скидками и всего три дня. Как говорится, готовьте сани летом, покупайте кондиционеры весной.

Всех гостей ждут:

  • 3 дня низких цен,
  • вкусный фуршет,
  • отзывчивые консультанты,
  • подарки за покупки,
  • скидки до 25%,
  • а также:

Экономичный Dahatsu:

— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

— Сердце этого кондиционера – японский компрессор Toshiba с гарантией до 5 лет;

— Низкий уровень шума;

— И очень привлекательная цена.

Элегантный Ballu BSAG:

— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

— Низкий уровень шума;

— Режимы Sleep и Turbo;

— Функция "Горячий старт", iFeel, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, таймер 24 часа;

— Фильтры предварительной очистки воздуха High Density;

— Гарантия 3 года.

Новинка сезона кондиционер "Kentatsu Quantum" — отличный вариант для тех, кто хочет получить гарантированно хороший кондиционер за небольшие деньги:

— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

— Низкий уровень шума;

— Режим "Sleep";

— Функция самоочистки, самодиагностики, iFeel, sleep, таймер, авторестарт;

— Гарантия 3 года;

— Японское качество;

В салонах "Мир кондиционеров" можно расплатиться картой "Халва" или оформить рассрочку с помощью банка-партнера.

"Мир кондиционеров" – 22 года на рынке, более 100 крупнейших объектов:

пр-т Красного Знамени, 46, 1-й этаж, телефон: 8 (423) 202-53-86;
ул. Бородинская, 46/50 (ТЦ "Альянс"), 1-й этаж, пав. 11, телефон: 8 (423) 202-54-26.

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