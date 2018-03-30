Экономичную климатическую технику презентуют в «Мир Кондиционеров»

30 марта, PrimaMedia. Завершающая презентация самых экономных моделей кондиционеров в ассортименте пройдет с 29 по 31 марта в салонах "Мир Кондиционеров" во Владивостоке. Dahatsu, Ballu, Kentatsu c максимальными скидками и всего три дня. Как говорится, готовьте сани летом, покупайте кондиционеры весной.
Всех гостей ждут:
- 3 дня низких цен,
- вкусный фуршет,
- отзывчивые консультанты,
- подарки за покупки,
- скидки до 25%,
- а также:
Экономичный Dahatsu:
— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
— Сердце этого кондиционера – японский компрессор Toshiba с гарантией до 5 лет;
— Низкий уровень шума;
— И очень привлекательная цена.
Элегантный Ballu BSAG:
— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
— Низкий уровень шума;
— Режимы Sleep и Turbo;
— Функция "Горячий старт", iFeel, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, таймер 24 часа;
— Фильтры предварительной очистки воздуха High Density;
— Гарантия 3 года.
Новинка сезона кондиционер "Kentatsu Quantum" — отличный вариант для тех, кто хочет получить гарантированно хороший кондиционер за небольшие деньги:
— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
— Низкий уровень шума;
— Режим "Sleep";
— Функция самоочистки, самодиагностики, iFeel, sleep, таймер, авторестарт;
— Гарантия 3 года;
— Японское качество;
В салонах "Мир кондиционеров" можно расплатиться картой "Халва" или оформить рассрочку с помощью банка-партнера.
"Мир кондиционеров" – 22 года на рынке, более 100 крупнейших объектов:
– пр-т Красного Знамени, 46, 1-й этаж, телефон: 8 (423) 202-53-86;
– ул. Бородинская, 46/50 (ТЦ "Альянс"), 1-й этаж, пав. 11, телефон: 8 (423) 202-54-26.