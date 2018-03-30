Эвакуаторы ГИБДД Владивостока добрались до улицы Пушкинской

Парковка на Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Автомобилисты чаще всего нарушают правила парковки на перекрестке с улицей Шефнера (ФОТО)

30 марта, PrimaMedia. Инспекторы ГИБДД Владивостока сегодня, 30 марта, составили два протокола и эвакуировали автомобили нарушителей правил парковки с пересечения улиц Пушкинской и Шефнера. В этом месте водители паркуются с нарушениями довольно часто, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала корр. агентства старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Владивостока капитан полиции Светлана Демиденко, пока в городе не начались работы по нанесению дорожной разметки, островки безопасности просто не видны водителям. Однако бывают очевидные нарушения – когда автомобили паркуются далее первого ряда проезжей части или ближе пяти метров к пешеходному переходу. Именно таких нарушителей сегодня эвакуировали с Пушкинской, выписав им штрафы в полторы тысячи и тысячу рублей соответственно.

Нарушители правил на улице Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Нарушители правил на улице Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Нарушители правил на улице Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Нарушители правил на улице Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Светлана Демиденко рассказала, что городская дорожная полиция в эти дни активизирует проверки на дорогах в рамках специализированных рейдов. Например, 29 марта во Владивостоке прошел рейд по профилактике ДТП с участием пешеходов. Инспекторы в этот день уделили особое внимание нарушениям, которые допускают пешеходы, переходя проезжую часть в неположенном месте. В результате рейда были оштрафованы 60 нарушителей правил. Аналогичный рейд ждет владивостокских участников дорожного движения 5 апреля.

Издание "Автовзгляд" напоминает водителям о правилах остановки и парковки на "островках безопасности".

Существуют две типичные ситуации, когда водителя штрафуют за нахождение его машины на островке безопасности: за стоянку на нем и за проезд по нему. Что касается стоянки, то в каждом случае нужно смотреть, что это за "островок". Соответствующая разметка бывает нанесена на асфальт посреди улицы, на пешеходном переходе (чтобы они могли переждать, пока вновь им зажжется "зеленый"), на перекрестке, чтобы машины ехали по правильным траекториям, а также в местах слияния/разделения потоков машин на многополосной дороге. Если гражданин решил припарковать свою машину на "островке безопасности", предназначенном для пешеходов, то он, скорее всего, окажется прямо в зоне "зебры".

На этот случай в КоАП есть специальная статья — 12.19 (нарушение правил парковки и остановки). За "переход" она обещает 1000 рублей штрафа. Да и вообще, эвакуировать могут. В случае, когда "островок безопасности", выбранный гражданином для парковки, находится в месте "пересечения проезжих частей" — в пределах перекрестка, то есть — эвакуировать его машину уже закон не позволяет. Тут ему грозит лишь штраф (все по той же 12.19) — но уже всего 500 рублей. Самый двусмысленный вариант парковки — в пределах "островка", который находится в месте слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Таких полосатых клочков асфальта предостаточно на съездах-въездах не только на скоростные магистрали и вообще на на более-менее крупные улицы и транспортные развязки.