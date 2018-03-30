Новый директор "Примкрайстроя" - о карманах, в которые шли деньги дольщиков Снеговой пади

Проект комплекса "Д" в Снеговой пади. Фото: официальный сайт КППК "Приморкрайстрой"

Евгений Северин в суде дал показания по поводу нашумевшей стройки во Владивостоке

30 марта, PrimaMedia. Новый директор КППК "Примкрайстрой" Евгений Северин, вступивший в должность в начале марта этого года, дал показания по делу бывшего главы КППК Игоря Сологуба, обвиняемого в получении взятки. Северин рассказал о странностях строительства многоэтажек в Снеговой пади, о родственниках, участвующих в "освоении" объектов, и в итоге о том, почему в дома до сих пор не въехали новоселы, передает корр. ИА PrimaMedia.

Отметим, что Евгений Северин — ветеран КППК, который "пересидел" в организации как минимум двух директоров, которые попали под уголовное преслеодование – Сергея Запорожца (осужден за растрату 1,8 млн рублей, получил 2,5 года условно — ред.) и Игоря Сологуба.



Штаб КППК "Приморкрайстрой" в Снеговой пади. Фото: Сергей Ланин, РИА PrimaMedia

Про строительство жилых домов комплекса "Д" в Снеговой пади Северин, естественно, знает многое. Строительство многоэтажек, напомним, началось в далеком 2014 году, и до сих пор ни один из объектов не сдан в эксплуатацию.

Странности, по словам свидетеля, начались еще с момента проектирования. Первый проект подготовил "Приморгражданпроект", а вот с корректировкой что-то пошло не так, причем происходило это еще при Запорожце.

"Была документация – условно — "что строить", а надо было — "как строить", более детализировано и подробно. У "Приморгражданпроекта" рабочая документация была готова почти на 70-80%, но их по какой-то причине не пригласили и не допустили к участию в конкурсе на разработку документации. Контракт получило ООО "Строительно-экспертное бюро" (СЭБ). Это — не проектный институт, как "Приморгражданпроект", ресурсов для такого объемного проекта было недостаточно. Возможно, потому на момент моего прихода в КППК в 2016 году корректировка проекта еще была не готова", — объяснил Евгений Северин.

Но вопросов к СЭБ тогда не возникало. Как и претензий к проекту у госэкспертизы. В этой связи в ходе рассказа свидетеля была произнесена фамилия уже известной по делу Сологуба (да и ряда других высокопоставленных лиц) чиновницы — Надежды Дьяковой, действующего директора КГАУ "Примгосэкспертиза".

"Кто же был истинным бенефициаром ООО "СЭБ"?", — поинтересовались адвокаты у Северина.

Тот отметил, что достоверно ему это неизвестно, но он не исключает того, что к коммерческой структуре могла иметь какое-то отношение и Дьякова. По крайней мере, утверждал Северин, об этом говорили в дирекции КППК. (От редакции отметим, что согласно открытым данным, в качестве директора или учредителя владивостокского ООО "СЭБ" Надежда Дьякова не значится).

Поделился Северин и расшифровкой аббревиатуры ЗУД, часто употребляемой в узких строительных кругах. По словам Северина, "так в дирекции называли троицу вождей — Запорожца, Удатову и Дьякову". Свидетель пояснил, что Ирина Удатова занимала в КППК должность коммерческого директора, а ее муж Вадим де-факто возглавлял ту самую компанию "СМУ ДВ", которая странным образом получила подряд на строительство домов по программе "Жилье для российской семьи" в Снеговой пади.

"Когда Сологуб и я пришли в "Примкрайстрой", подрядчик в лице ООО "СМУ ДВ" был уже определен, и с ним пришлось работать. Это была организация, которая сама дома не строила – у них не было ни техники, ни специалистов. Все выполняли руками субподрядчиков, которые отдавали довольно внушительные 15-20% так называемых "генподрядных". Фактически это был довольно прожорливый посредник между КППК и реальными строителями. Директором этой компании была некая 70-80-летняя бабушка. Документы она подписывала, но ее саму мы никогда не видели, все бумаги привозил и присутствовал на совещаниях Вадим Удатов", — рассказал Северин.

Систематические задержки с оплатой выполненных работ послужили причиной многочисленных жалоб на "СМУ ДВ" со стороны субподрядных организаций. С приходом Сологуба настоящие строители оживились, поверили новому руководителю, который пообещал разобраться в ситуации.

"В ходе мониторинга выяснилось, что "СМУ ДВ" приобретало стройматериалы у конкретных поставщиков по завышенным расценкам. После чего генподрядчика обязали обосновывать выбор того или иного поставщика, рассматривать как минимум три коммерческих предложения", — отметил Северин.

Затраты генподрядчика сразу упали, зато от него периодически начали поступать требования денег — с разговорами об остановке строительства.

К тому же дала о себе знать еще одна проблема.



Недострои в Снеговой пади. Фото: ИА PrimaMedia

"Строительство микрорайона "Д" предполагалось за счет участников долевого строительства и коммерческих продаж. На первом этапе, вступив в программу "Жилье для российской семьи", удалось собрать порядка 1 млрд рублей, что хватало для старта. В дальнейшем все должно было идти за счет коммерческих продаж. Вот тут-то и выяснилось, что у нас нет страховки. Без заключения договоров страхования было невозможно зарегистрировать договоры долевого участия в ФРС. Это была зона ответственности Ирины Удатовой. На многочисленных совещаниях Сологуб с нее за это спрашивал, причем довольно жестко. Это видели все. Она каждый раз обещала, что вопрос решится через 1-2 недели. Ей даже предлагали уволиться, раз она не справляется с должностными обязанностями. Но она ушла на больничный и вышла на работу только после задержания Сологуба, еще проработала несколько месяцев и уволилась", — прояснил ситуацию нынешний глава КППК "Примкрайстрой".

Защита поинтересовалась у свидетеля, кому мог мешать Сологуб.

"Он мешал "СМУ ДВ". Всем было ясно, для чего была создана эта компания. И все шло к тому, чтобы расторгнуть с ней контракт и провести новый конкурс с привлечением на объект других подрядчиков. Раз это все понимали, то и в "СМУ ДВ" должны были понимать", — ответил Северин.

Отметим, что Игорь Сологуб был задержан 26 апреля 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Через два дня его обвинили в иных деяниях, а именно — в получении взятки в размере 2 млн рублей на расчетный счет якобы подконтрольной ему организации от руководителя ООО "СМУ ДВ" Вадима Удатова.

"Серьезные трудности начались в середине 2016 года. Вся эта история с Игорем Леонидовичем Сологубом не пошла на пользу строительству. После ареста Сологуба от "СМУ ДВ" было отправлено письмо председателю правительства РФ, что у нас якобы творится беззаконие […] В течение месяца были заморожены стройки по ряду домов […] У нас была отозвана аккредитация АИЖК, что не позволило нам получить страховые полисы и продолжать коммерческие продажи. К тому же появился запрет на строительство в зоне 47-го военного лесничества, решение вопроса с Минобороны заняло около года. КППК не смогло сохранить репутацию. Все накладывалось одно на другое. Квартиры до сих пор никто не получил", — подытожил Евгений Северин.

Отметим, что допросить супругов Удатовых суду вряд ли удастся скоро – после возбуждения уголовного дела в отношении экс-директора КППК они покинули Россию. В открытой базе Интерпола их данные не содержатся.

В ходе дальнейших судебных заседаний предполагается затронуть тему того, как же действительно велась запись на участие в программы "Жилье для российской семьи" ( жилье по 35 тысяч рублей за кв. метр), и почему в списке "везунчиков" странным образом оказались фамилии многих сотрудников полиции и прокуратуры.