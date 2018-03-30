До матча осталось

Проект комплекса "Д" в Снеговой пади. Фото: официальный сайт КППК "Приморкрайстрой"

Новый директор "Примкрайстроя" - о карманах, в которые шли деньги дольщиков Снеговой пади

Евгений Северин в суде дал показания по поводу нашумевшей стройки во Владивостоке

30 марта, PrimaMedia. Новый директор КППК "Примкрайстрой" Евгений Северин, вступивший в должность в начале марта этого года, дал показания по делу бывшего главы КППК Игоря Сологуба, обвиняемого в получении взятки. Северин рассказал о странностях строительства многоэтажек в Снеговой пади, о родственниках, участвующих в "освоении" объектов, и в итоге о том, почему в дома до сих пор не въехали новоселы, передает корр. ИА PrimaMedia.

Отметим, что Евгений Северин — ветеран КППК, который "пересидел" в организации как минимум двух директоров, которые попали под уголовное преслеодование – Сергея Запорожца (осужден за растрату 1,8 млн рублей, получил 2,5 года условно — ред.) и Игоря Сологуба.

Штаб КППК "Приморкрайстрой" в Снеговой пади

Штаб КППК "Приморкрайстрой" в Снеговой пади. Фото: Сергей Ланин, РИА PrimaMedia

Про строительство жилых домов комплекса "Д" в Снеговой пади Северин, естественно, знает многое. Строительство многоэтажек, напомним, началось в далеком 2014 году, и до сих пор ни один из объектов не сдан в эксплуатацию.

Странности, по словам свидетеля, начались еще с момента проектирования. Первый проект подготовил "Приморгражданпроект", а вот с корректировкой что-то пошло не так, причем происходило это еще при Запорожце.

"Была документация – условно — "что строить", а надо было — "как строить", более детализировано и подробно. У "Приморгражданпроекта" рабочая документация была готова почти на 70-80%, но их по какой-то причине не пригласили и не допустили к участию в конкурсе на разработку документации. Контракт получило ООО "Строительно-экспертное бюро" (СЭБ). Это — не проектный институт, как "Приморгражданпроект", ресурсов для такого объемного проекта было недостаточно. Возможно, потому на момент моего прихода в КППК в 2016 году корректировка проекта еще была не готова", — объяснил Евгений Северин.

Но вопросов к СЭБ тогда не возникало. Как и претензий к проекту у госэкспертизы. В этой связи в ходе рассказа свидетеля была произнесена фамилия уже известной по делу Сологуба (да и ряда других высокопоставленных лиц) чиновницы — Надежды Дьяковой, действующего директора КГАУ "Примгосэкспертиза".

"Кто же был истинным бенефициаром ООО "СЭБ"?", — поинтересовались адвокаты у Северина.

Тот отметил, что достоверно ему это неизвестно, но он не исключает того, что к коммерческой структуре могла иметь какое-то отношение и Дьякова. По крайней мере, утверждал Северин, об этом говорили в дирекции КППК. (От редакции отметим, что согласно открытым данным, в качестве директора или учредителя владивостокского ООО "СЭБ" Надежда Дьякова не значится).

Поделился Северин и расшифровкой аббревиатуры ЗУД, часто употребляемой в узких строительных кругах. По словам Северина, "так в дирекции называли троицу вождей — Запорожца, Удатову и Дьякову". Свидетель пояснил, что Ирина Удатова занимала в КППК должность коммерческого директора, а ее муж Вадим де-факто возглавлял ту самую компанию "СМУ ДВ", которая странным образом получила подряд на строительство домов по программе "Жилье для российской семьи" в Снеговой пади.

Одна сигарета и 10% отката — во Владивостоке слушается дело экс-главы Примкрайстроя

"Когда Сологуб и я пришли в "Примкрайстрой", подрядчик в лице ООО "СМУ ДВ" был уже определен, и с ним пришлось работать. Это была организация, которая сама дома не строила – у них не было ни техники, ни специалистов. Все выполняли руками субподрядчиков, которые отдавали довольно внушительные 15-20% так называемых "генподрядных". Фактически это был довольно прожорливый посредник между КППК и реальными строителями. Директором этой компании была некая 70-80-летняя бабушка. Документы она подписывала, но ее саму мы никогда не видели, все бумаги привозил и присутствовал на совещаниях Вадим Удатов", — рассказал Северин.

Систематические задержки с оплатой выполненных работ послужили причиной многочисленных жалоб на "СМУ ДВ" со стороны субподрядных организаций. С приходом Сологуба настоящие строители оживились, поверили новому руководителю, который пообещал разобраться в ситуации.

"В ходе мониторинга выяснилось, что "СМУ ДВ" приобретало стройматериалы у конкретных поставщиков по завышенным расценкам. После чего генподрядчика обязали обосновывать выбор того или иного поставщика, рассматривать как минимум три коммерческих предложения", — отметил Северин.

Затраты генподрядчика сразу упали, зато от него периодически начали поступать требования денег — с разговорами об остановке строительства.

К тому же дала о себе знать еще одна проблема.

Недострои в Снеговой пади

Недострои в Снеговой пади. Фото: ИА PrimaMedia

"Строительство микрорайона "Д" предполагалось за счет участников долевого строительства и коммерческих продаж. На первом этапе, вступив в программу "Жилье для российской семьи", удалось собрать порядка 1 млрд рублей, что хватало для старта. В дальнейшем все должно было идти за счет коммерческих продаж. Вот тут-то и выяснилось, что у нас нет страховки. Без заключения договоров страхования было невозможно зарегистрировать договоры долевого участия в ФРС. Это была зона ответственности Ирины Удатовой. На многочисленных совещаниях Сологуб с нее за это спрашивал, причем довольно жестко. Это видели все. Она каждый раз обещала, что вопрос решится через 1-2 недели. Ей даже предлагали уволиться, раз она не справляется с должностными обязанностями. Но она ушла на больничный и вышла на работу только после задержания Сологуба, еще проработала несколько месяцев и уволилась", — прояснил ситуацию нынешний глава КППК "Примкрайстрой".

Защита поинтересовалась у свидетеля, кому мог мешать Сологуб.

"Он мешал "СМУ ДВ". Всем было ясно, для чего была создана эта компания. И все шло к тому, чтобы расторгнуть с ней контракт и провести новый конкурс с привлечением на объект других подрядчиков. Раз это все понимали, то и в "СМУ ДВ" должны были понимать", — ответил Северин.

Отметим, что Игорь Сологуб был задержан 26 апреля 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Через два дня его обвинили в иных деяниях, а именно — в получении взятки в размере 2 млн рублей на расчетный счет якобы подконтрольной ему организации от руководителя ООО "СМУ ДВ" Вадима Удатова.

"Серьезные трудности начались в середине 2016 года. Вся эта история с Игорем Леонидовичем Сологубом не пошла на пользу строительству. После ареста Сологуба от "СМУ ДВ" было отправлено письмо председателю правительства РФ, что у нас якобы творится беззаконие […] В течение месяца были заморожены стройки по ряду домов […] У нас была отозвана аккредитация АИЖК, что не позволило нам получить страховые полисы и продолжать коммерческие продажи. К тому же появился запрет на строительство в зоне 47-го военного лесничества, решение вопроса с Минобороны заняло около года. КППК не смогло сохранить репутацию. Все накладывалось одно на другое. Квартиры до сих пор никто не получил", — подытожил Евгений Северин.

Отметим, что допросить супругов Удатовых суду вряд ли удастся скоро – после возбуждения уголовного дела в отношении экс-директора КППК они покинули Россию. В открытой базе Интерпола их данные не содержатся.

В ходе дальнейших судебных заседаний предполагается затронуть тему того, как же действительно велась запись на участие в программы "Жилье для российской семьи" ( жилье по 35 тысяч рублей за кв. метр), и почему в списке "везунчиков" странным образом оказались фамилии многих сотрудников полиции и прокуратуры.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Фактор Спецстроя отложил сроки ввода жилья по 35 тысяч за квадрат во Владивостоке

Главу "Приморкрайстроя" уличили во взятке за "жилье по 35 тысяч за квадрат"

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

ВККС выбрала кандидата на пост председателя Приморского краевого суда

28 марта, 12:40

Защита экс-мэра Владивостока заявила на суде о незаконной прослушке в ходе расследования

28 марта, 08:00

Лже-соцработница из Владивостока за 5 тысяч рублей получила 2 года колонии

26 марта, 19:00

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

26 марта, 15:05

Вице-губернатор Приморья - из СИЗО: Я хочу, чтобы произвол в отношении меня закончился

23 марта, 15:55

Картина дня

Выборы не состоялись: Хасанский район Приморья останется без главы до осени

17:50

Новый директор "Примкрайстроя" - о карманах, в которые шли деньги дольщиков Снеговой пади

16:40

Во Владивостоке горит крупный склад со стройматериалами на Выселковой (ФОТО, ВИДЕО)

10:30

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой

13:00

Жители Владивостока выстроились в живые очереди за "льготными" авиабилетами

17:30

Главе Владивостока рекомендовали поменять сайт администрации и заняться стратегией
Первая грузовая компания: Положительную динамику работы на Дальнем Востоке сохраняем
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia