Стартовала регистрация на Первый Православный медиафорум "Доброе слово"

Медиафорум "Доброе слово". Фото: ИА EAOMedia

Заполнить анкету участника можно на сайте форумдоброеслово.рф

30 марта, PrimaMedia. Открыта онлайн-регистрация на Первый Православный медиафорум "Доброе слово", который пройдет в Биробиджане 26-27 мая. Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия – форумдоброеслово.рф, сообщает ИА EAOMedia.

Напомним, участниками мероприятия статут сотрудники пресс-служб дальневосточных епархий и журналисты, блогеры, активисты некоммерческих объединений, преподаватели основ религиозной культуры и светской этики, священнослужители, байкеры и казаки. В первый день форума "Доброе слово" пройдут круглые столы и дискуссии между представителями СМИ и Русской православной церкви, образовательные мастер-классы, творческие встречи с федеральными экспертами.

По словам председателя Союза журналистов ЕАО и руководителя ИА EAOMedia Натальи Мурье, форум станет важным событием для всего макрорегиона, а для биробиджанцев и гостей города его постараются сделать настоящим праздником.

В ближайшие дни будет объявлен конкурс журналистских работ на православную тематику. Определение победителей и их награждение пройдет на медиафоруме "Доброе слово".