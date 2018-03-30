КНДР и Южная Корея договорились провести саммит 27 апреля. Фото: ИА PrimaMedia

Переговоры лидеров двух стран пройдут в Доме мира

30 марта, PrimaMedia. Представители КНДР и Южной Кореи договорились провести двусторонний саммит 27 апреля, сообщает южнокорейское информационное агентство "Рёхнап". Переговоры лидеров двух стран пройдут в Доме мира на южнокорейской стороне поселка Пханмунджом, разделенного границей. Еще один раунд подготовительных переговоров назначен на 4 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Коммерсантъ".

Делегации КНДР и Южной Кореи на переговорах в Пханмунджоме 29 марта возглавляют руководители южнокорейского Министерства объединения и северокорейского Комитета по мирному объединению родины.

В начале марта переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном прошли в Пхеньяне. На встрече обсуждались шаги по смягчению военной напряженности, организация межправительственного саммита и денуклеаризация Корейского полуострова.

Позднее Ким Чен Ын посетил Пекин, впервые с начала своего правления покинув территорию Северной Кореи. По сообщениям российских информагентств, глава МИД КНДР Ли Ён Хо планирует в апреле посетить Россию, но официального подтверждения этому пока не было.