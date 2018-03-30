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Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка в Приморье

Также начались работы по устройству земполотна на подъездах к мосту (ФОТО)

30 марта, PrimaMedia. Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе завершили бурение опор русловой части. Генеральный подрядчик работ – АО "Примавтодор". В настоящий момент продолжается бурение свай под опоры береговой части моста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"На русловых опорах идет забивка шпунтового ограждения для последующей выемки грунта и устройства ростверка, начала бетонных работ. Из Владивостока привезены балки пролетного строения. Также начались работы по устройству земполотна на подъездах к мосту", – рассказали на предприятии.

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Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка Примавтодор должен к декабрю 2018 года.

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