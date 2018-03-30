Памятную доску установят почетному гражданину Владивостока Алексею Аллилуеву

30 марта исполняется 120 лет со дня рождения Алексея Аллилуева, управляющего комбинатом «Приморскуголь»

30 марта, PrimaMedia. Памятная доска управляющему комбината "Приморскуголь", почетному гражданину города А.С. Аллилуеву будет установлена во Владивостоке. В память о знаменитом земляке, сыгравшем большую роль в развитии угледобывающей отрасли Дальнего Востока, активном общественном деятеле Приморского края во Владивостоке, на здании "Приморскугля" будет установлена мемориальная доска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

Торжественное открытие состоится 3 апреля в 11.00 по адресу: ул. Тигровая, 29.

Справка: АЛЛИЛУЕВ А. С. (18 марта 1898 ― 4 января 1983), организатор угольного производства и угольной промышленности Дальнего Востока. Герой Социалистического Труда.

А.С. Аллилуеву присвоено персональное звание горного генерального директора угольной промышленности III ранга. Награждён орденами Ленина (3), Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Владивостока, именем А. С. Аллилуева названа улица города.

Родился в поселке Сулин Области Войска Донского (ныне — г. Красный Сулин Ростовской области). Участник Гражданской войны и установления Советской власти на Дальнем Востоке. В 1925 году был выдвинут управляющим государственными Сучанскими каменноугольными копями. В 1928 году командирован во Всесоюзную промышленную академию им. Сталина, которую окончил в 1931 году. Одновременно обучался в Московском горном институте.

С 1931 года ― управляющий государственным трестом "Дальуголь", который объединял всю угольную промышленность Дальнего Востока. В 1933 году переведён в Читу начальником Государственного Восточно-Сибирского треста каменноугольной промышленности "Вострансуголь". В 1937 году был арестован, в 1939 году освобождён (в 1998 — реабилитирован), восстановлен в партии и в должности руководителя треста, переименованного в 1938 году в "Востокуголь". В 1948―1968 гг. ― управляющий комбината "Приморскуголь", объединявшего все предприятия угольной промышленности Приморского края. Сыграл большую роль в развитии отдельных угледобывающих предприятий Приморья и в целом угледобывающей отрасли Дальнего Востока.

Под руководством А. С. Аллилуева на Дальнем Востоке увеличилась добыча угля, восстанавливались и строились угольные шахты, внедрялись передовые методы работы. В период после Гражданской войны на Сучанском руднике в два раза повысилась производительность труда, в 1932 году трестом "Дальуголь" проводились работы по обеспечению электроэнергией Сучанского, Артёмовского, Тавричанского рудников. В период работы А. С. Аллилуева в Забайкалье была проведена реорганизация управления, построены новые угольные предприятия, благодаря внедрению механизации ликвидирован ручной труд, создан профессиональный коллектив работников. В военные годы обеспечивалось бесперебойное снабжение углём европейской части страны.

В 1960-е годы на комбинате "Приморскуголь" были достигнуты высокие результаты добычи угля, как в масштабах региона, так и всей страны. Профессионально поставленное техническое и хозяйственное руководство позволило увеличить добычу угля в Приморье с 1950 год по 1968 год более чем в два раза. Были построены шахты №29 ("Авангард", 1949), №4 ("Липовецкая", 1948), "Амурская (1954), №35 ("Авангард", 1958), а также участки открытых горных работ в шахтоуправлениях "Липовецкое" (1965) и "Ургальское" (1965). Введены в эксплуатацию обогатительные фабрики в Партизанске (1963) и на Ургале (1968). С целью продления срока службы реконструированы шахты "Капитальная" (1948), "Дальневосточная" (1951), "Центральная" (1963), №6-6бис (1965) и "Нагорная" (1967).

В 2018 году "Приморскуголь" отмечает 75-летие. Приказ Наркомугля № 96 от 18 марта 1943 года объединил в составе комбината "Приморскуголь" все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты "Артемуголь", "Сучануголь" и "Дальшахтострой", шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод "Металлист" во Владивостоке.

Вместе со страной шахтеры Приморья прошли нелегкий путь XIX-XX вв., оставив славный след в истории угледобычи России.

В период 1960-х годах приморские шахтеры добивались результатов высокопроизводительной работы в масштабах не только региона, но и всей страны. Ярким примером стал труд бригады Героя Социалистического Труда Василия Зубана, которая в 1966 году на шахте "Подгородненская" поставила рекорд всесоюзного значения, достигнув 25-тысячного рубежа добычи в месяц. Тем самым престиж шахтеров "Приморскугля" был поднят на исключительную высоту.

Вслед за "золотым" веком угольной промышленности коллективы предприятий "Приморскугля" мужественно выдержали годы тяжелого кризиса 1990-х годах, смогли выстоять и сохранить преданность горняцкому делу.

В начале XXI века "Приморскуголь" – на этапе нового развития. С 2003 года – компания в составе АО "Сибирская угольная энергетическая компания", одного из крупнейших угледобытчиков мира.

С приходом СУЭК приморские предприятия, построенные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техническое обновление производственных активов.

Важной вехой в истории угольной отрасли Приморского края стало достижение уровня годовой добычи 5,7 млн тонн в 2011 году.

Максимальный уровень добычи был достигнут в разрезоуправлении "Новошахтинское" (основном производственном активе компании) — более 4,5 млн тонн.

За период в составе СУЭК в РУ "Новошахтинское" реализуется программа техперевооружения, в рамках которой: был увеличен парк большегрузных машин; произведена замена экскаваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экскаваторы с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение горных работ. На предприятии введен в эксплуатацию конвейерный комплекс по бесперебойной доставке добытого угля на технологический комплекс поверхности, для его последующей переработки и отгрузки потребителям.

В 2017 году РУ "Новошахтинское" установило рекорд по отгрузке угля за месяц в объеме 525 тысяч тонн. Подобный результат установлен впервые в истории предприятия.

В 2017 году на Липовецком месторождении был построен и выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье – "Некковый" (единственный производитель каменного угля в крае).