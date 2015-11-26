Жителям Владивостока показали закулисье ночной «Мариинки»

30 марта, PrimaMedia. Приморская сцена Мариинского театра приняла участие во всероссийской акции "Ночь в театре" 27 марта во Владивостоке. В этот день зрители смогли побывать по другую сторону занавеса – принять участие в репетиции, попробовать на себе сценический грим и разглядеть вблизи костюмы для оперных постановок, сообщает ИА PrimaMedia.

Каждый зритель выбрал одно направление из трех – балет, опера или оркестр, каждая группа состояла из 25 человек. По всем трем маршрутам артисты Приморской сцены провели ночные экскурсии, во время которых рассказали, с чего начинается их рабочий день, показали репетиционные классы и другие закулисные помещения. "Путь артиста" зрители смогли пройти вместе с примой Приморской сцены Ириной Сапожниковой, солистом оперной труппы Алексеем Костюком и концертмейстером группы виолончелей симфонического оркестра Приморской сцены Елизаветой Сущенко.

Путем артистов балета зрители прошли по гримеркам танцевальной труппы, зашли в малый и большой репетиционные залы, увидели кабинет медицинской реабилитации. По "оперному" маршруту побывали в костюмерных, а путь музыкантов привел их в оркестровую яму. Также зрители посетили гримерную, где двум добровольцам нарисовали шрам и даже "выбили" зуб.

Гостям показали и рассказали внутреннюю жизнь театра, дали возможность посетить вечернюю репетицию оперы "Травиата", а также поучаствовать в конкурсе и получить подарки. Перед уходом участники акции фотографировались с артистами и задавали вопросы.