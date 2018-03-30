Команда АО "Восточный Порт" стала чемпионом по интеллектуальным играм в Находке. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Турнир состоял из трех отдельных игр: интеллектуального многоборья, «Брейн-ринга» и «Что? Где? Когда?»

30 марта, PrimaMedia. Команда "Восточного Порта" 24 марта стала абсолютным чемпионом по интеллектуальным играм среди молодых специалистов предприятий и организаций Находки. Турнир стал открытием новой серии игр 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящего в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания".

Организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа и молодежная общественная организация "Ника".

За победу в городском чемпионате боролись восемь команд, по шесть человек в каждой: АО "Восточный Порт", ООО "РН-Находканефтепродукт", молодые преподаватели филиала "ВГУЭС", пожарные "Первого отряда ФПС, специалисты страхового дома "ВСК Находка", Музейно-выставочного центра и сборная работающей молодежи города.

Команду АО "Восточный Порт" представляли: капитан Андрей Папанов, инженер по эксплуатации электрооборудования; Дмитрий Вихарев, ведущий специалист отдела собственности и ценных бумаг; Антон Мусин, электрик; Виктория Харитонова, специалист сектора организации корпоративных мероприятий; Илья Портнов, инженер-энергетик; Евгений Барбаш, инженер по подготовке кадров.

Турнир состоял из трех отдельных игр: интеллектуального многоборья, "Брейн-ринга" и "Что? Где? Когда?". Участники отвечали на вопросы из области политики, литературы, экономики, истории и выполняли разноплановые задания, демонстрируя общую эрудицию, сообразительность, логическое и творческое мышление. Портовики набрали максимальное количество очков и завоевали первые места во всех трех играх.

"Индивидуальная подготовка к интеллектуальным играм — это полученное образование, прочитанные книги, просмотренные фильмы, услышанные новости и многое другое. Важно быть эрудированным и оставаться в курсе событий. Коллективная подготовка — это умение слаженно работать в команде. Мы встречаемся и тренируемся — учимся находить правильные ответы, анализируя, прорабатывая и дополняя версии друг друга", — рассказал капитан команды Андрей Папанов.

Турнир по интеллектуальным играм в Находке проводится с 2013 года. Команда АО "Восточный Порт", начиная с первой игры, утвердилась на лидирующих позициях и регулярно подтверждает звание самых эрудированных представителей трудящейся молодежи Находкинского городского округа. В осенних играх 2017 года портовики стали абсолютными чемпионами среди 14 команд. За пять лет сотрудники "Восточного Порта" завоевали 22 кубка, 14 из которых за первое место.