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Несколько участков для строительства рыбного рынка во Владивостоке предложили корейцам. Фото: ИА PrimaMedia

Несколько участков для строительства рыбного рынка во Владивостоке предложили корейцам

Планируется, что 70% комплекса займут площади для хранения и переработки, 30% - ресторан

30 марта, PrimaMedia. Глава города провел рабочую встречу с руководством корейской компании, заинтересованной в реализации инвестиционного проекта во Владивостоке. Потенциальный инвестор представил участникам проект рыбного рынка. По словам руководителя компании Чжона Чан Дэ, планируется, что 70% комплекса займут площади для хранения и переработки, 30% — ресторан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Ожидаемое количество реализуемой продукции составит 20 тонн в сутки. Мы предполагаем, что рыбный ресторан ежедневно будут посещать около 3 тысяч человек. Наши проектировщики предлагают выполнить здание в виде судна или морской рыбы. Мы рассматриваем несколько вариантов проекта, различной формы и этажности. Окончательное решение будет принято после определения земельного участка", — отметил генеральный директор "Ханаро холдингс".

Глава Владивостока отметил, городская администрация подготовила для инвесторов несколько земельных участков для реализации проекта рыбного рынка. В качестве приоритетного, в первую очередь ввиду месторасположения был выбран участок в районе Набережной Цесаревича.

"Мы готовы к рабочему обсуждению вопроса, технических деталей, предоставить всю необходимую информацию для начала проектирования. Но этот проект должен соответствовать определенным требованиям, отвечать высоким стандартам, в первую очередь экологическим, с учетом его месторасположения в центре города", — отметил Виталий Веркеенко.

Представители инвестора заверили руководство города в том, что компания имеет опыт реализации подобных проектов в крупнейших городах мира и обеспечит квалифицированную работу площадки в соответствии с современными технологиями.

"Владивостоку очень нужен этот проект, жителям и гостям нашего города. Рыбный рынок станет новой визитной карточкой столицы Приморья и местом притяжения туристов. Благодарю вас за оперативность. Мы тоже хотим двигаться быстро в реализации этого проекта. Курировать буду лично", — заявил Виталий Веркеенко.

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