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Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%

Процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году

30 марта, PrimaMedia. Российские банки на протяжении текущего года продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" в обзоре "Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Согласно прогнозу, процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. По мнению опрошенных изданием банкиров, к концу года она может достичь 7–8%.

"В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков", — уточнил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

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