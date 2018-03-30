Экономьте свое время и нервы – пользуйтесь порталом госуслуг

Госуслуги. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сегодня при получении государственных и муниципальных услуг можно забыть о пережитках прошлого

30 марта, PrimaMedia. Портал госуслуг значительно облегчает общение с государством. Единый федеральный портал gosuslugi.ru — это сайт в интернете, где зарегистрированный гражданин может в электронном виде подать документы на получение государственной услуги, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой – получение справок, пособий, разрешений – знает, что нужно помнить о двух вещах: правильно собрать все документы на подачу и занять очередь заранее.

В идеале – отпроситься с работы на целый день, поехать в органы власти, простоять кучу очередей, собрать все необходимые документы и подать заявление для получения услуги. Однако сейчас при получении государственных и муниципальных услуг можно забыть о пережитках прошлого: подача документов через портал госуслуг экономит время и нервы.

Для регистрации на портале нужно:

— ввести ФИО, номер мобильного телефона (или электронную почту) и придумать пароль. Так у вас появится простая учетная запись и доступ в личный кабинет

— ввести в личном кабинете паспортные данные и номер СНИЛС. Эта информация проверяется автоматически по базам данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс проверки занимает несколько минут), то в вашем распоряжении – полная информация о порядке оказания услуг и возможность воспользоваться их в электронном виде. И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание услуги в электронном виде, необходимо подтвердить свою личность.

Для этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС были проверены (на телефон или электронную почту придет оповещение) нужно прийти с паспортом в один из МФЦ, где сотрудник в вашем присутствии подтвердит учетную запись.

Начните пользоваться Госуслугами!

Экономите свое время, подавайте заявления онлайн и отслеживайте их статус в "Личном кабинете".