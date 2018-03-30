До матча осталось

Госуслуги. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Экономьте свое время и нервы – пользуйтесь порталом госуслуг

Сегодня при получении государственных и муниципальных услуг можно забыть о пережитках прошлого

30 марта, PrimaMedia. Портал госуслуг значительно облегчает общение с государством. Единый федеральный портал gosuslugi.ru — это сайт в интернете, где зарегистрированный гражданин может в электронном виде подать документы на получение государственной услуги, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой – получение справок, пособий, разрешений – знает, что нужно помнить о двух вещах: правильно собрать все документы на подачу и занять очередь заранее.

В идеале – отпроситься с работы на целый день, поехать в органы власти, простоять кучу очередей, собрать все необходимые документы и подать заявление для получения услуги. Однако сейчас при получении государственных и муниципальных услуг можно забыть о пережитках прошлого: подача документов через портал госуслуг экономит время и нервы.

Для регистрации на портале нужно:

— ввести ФИО, номер мобильного телефона (или электронную почту) и придумать пароль. Так у вас появится простая учетная запись и доступ в личный кабинет

— ввести в личном кабинете паспортные данные и номер СНИЛС. Эта информация проверяется автоматически по базам данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс проверки занимает несколько минут), то в вашем распоряжении – полная информация о порядке оказания услуг и возможность воспользоваться их в электронном виде. И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание услуги в электронном виде, необходимо подтвердить свою личность.

Для этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС были проверены (на телефон или электронную почту придет оповещение) нужно прийти с паспортом в один из МФЦ, где сотрудник в вашем присутствии подтвердит учетную запись.

Начните пользоваться Госуслугами!

Экономите свое время, подавайте заявления онлайн и отслеживайте их статус в "Личном кабинете".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Во Владивостоке горит крупный склад со стройматериалами на Выселковой (ФОТО, ВИДЕО)

13:45

Запрет на выезд депутата ЗС Приморья из страны не связан со штрафами ГИБДД – приставы

10:30

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой

17:30

Главе Владивостока порекомендовали поменять сайт администрации и заняться стратегией

13:00

Жители Владивостока выстроились в живые очереди за "льготными" авиабилетами

29 марта, 17:30

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили
Территория культуры - на главном телеканале Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia