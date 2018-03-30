Володин считает распространение фейков попыткой реализации цветной революции

Недостоверная информация, в частности ложные сообщения о терактах, зачастую поступает с территории Украины и США

30 марта, PrimaMedia. Распространение не соответствующих действительности новостей в России является применяемой зарубежными странами технологией по реализации цветных революций в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций", — заявил Володин.

Он отметил, что недостоверная информация, в частности ложные сообщения о терактах, зачастую поступает с территории Украины и США. Володин также напомнил о распространявшихся в социальных сетях ложных сведениях о количестве погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа", — приводит слова Володина ТАСС.