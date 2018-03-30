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Следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре в Кемерово

Также беседа ведется с потерпевшими и свидетелями пожара

30 марта, PrimaMedia. Следователи начали допрашивать чиновников в рамках расследования дела об унесшем десятки жизней пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи беседуют также с потерпевшими и свидетелями пожара.

Жертвами вспыхнувшего 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" пожара стали 64 человека, большинство погибших — дети. Также десятки человек пострадали.

Во время возгорания системы сигнализации и пожаротушения в торговом центре не сработали, а все аварийные выходы оказались заперты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, арестована управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок и технический директор торгового центра Георгий Соболев .

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