До матча осталось

Общество. 16:05

Врачи назвали причины внезапных смертей болельщиков

В своем исследовании ученые выявили связь между обострением сердечно-сосудистых заболеваний и важными хоккейными матчами

30 марта, PrimaMedia. Наблюдения за бытом и состоянием здоровья болельщиков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Канады показали, что присутствие на хоккейных матчах ‐ неважно, перед телевизором или на стадионе ‐ повышает риск сердечных приступов. Исследование опубликовал Канадский журнал кардиологии, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

В своем исследовании ученые выявили связь между обострением сердечно-сосудистых заболеваний и важными хоккейными матчами. Эксперты сравнили статистику обращений в больницы с жалобами на сердце с календарем побед хоккейных клубов. В итоге оказалось, что риск инфарктов, особенно у мужчин, значительно выше в дни побед любимых команд. Риск еще выше, если это домашняя игра.

"Мы ретроспективно проанализировали связь между хоккейными играми Национальной хоккейной лиги и ежедневными госпитализациями с острым инфарктом миокарда в Институте сердца Монреаля в Канаде. Хоккейные матчи значительно увеличили риск инфаркта миокарда у молодых мужчин. Профилактические меры, направленные на изменение поведения, могут положительно повлиять на этот риск", — Канадский журнал кардиологии.

Исследователи в итоге сделали вывод, что яркие победы любимой команды увеличивают вероятность инфаркта на 40 процентов. Характерно, что проблемы с сердечно-сосудистой системой вызывают не поражения, а именно победы любимых команд.

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