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Минобороны озвучило количество призывников в весеннюю кампанию

В предстоящем призыве количество новобранцев снижено на 10%

30 марта, PrimaMedia. На военную службу в весеннюю призывную кампанию отправятся 128 тысяч человек, сообщила газета "Красная звезда". Такие цифры привел временно исполняющий обязанности начальника Главного организационно‐мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал‐лейтенант Евгений Бурдинский, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

В предстоящем весеннем призыве количество новобранцев снижено на 10%, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысяч новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек", — Евгений Бурдинский.

Снижение численности призывников, пояснил Бурдинский, связано с ростом в составе Вооруженных сил количества служащих по контракту.

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