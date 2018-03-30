Размер пособия по безработице увеличат с 2019 года

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон

30 марта, PrimaMedia. Со следующего года Минтруд РФ намерен увеличить размер пособия по безработице. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон, которые будут корректировать условия и сроки предоставления выплат. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Главная цель документа предоставить гражданам социальную поддержку и стимулировать их к активному поиску работы. За счет изменений на законодательном уровне ожидается повышение условий жизни.

"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан", — говорится в сообщении Минтруда.

Проект нормативного правового акта может вступить в силу в январе 2019 года. Размеры пособия не изменялись с 2009 года. Минимальный размер составляет 850 рублей, а максимальный — 4,9 тысячи рублей.