До матча осталось

Любой недочет может стать фатальным: в ТЦ Владивостока проверили пожарную безопасность

Фоторепортажи

Любой недочет может стать фатальным: в ТЦ Владивостока проверили пожарную безопасность

30 марта, PrimaMedia. Комиссия из сотрудников МЧС и прокуратуры пришла с проверкой в ТЦ "Черемушки". Ревизоры выявили ряд недостатков работы противопожарной системы, которые будут детально проанализированы, сообщает ИА PrimaMedia.

Проверка шла несколько часов. За это время проверяющие прошли по всем этажам здания, заглянули в каждое подсобное и техническое помещение. Они проверили исправность гидрантов и огнетушителей, доступность запасных выходов, наличие информационных таблиц и планов эвакуации, работу системы думоудаления, пожаротушения и оповещения, срабатывание пожарной сигнализации.

С помощью специального имитатора дыма сотрудники МЧС проверили работу датчиков на потолке помещений. Единичные датчики не откликнулись на "провокацию", однако при включении трех сенсоров, как и положено, срабатывала пожарная сигнализация.

В рамках проверки сотрудники торгового центра провели полную эвакуацию здания: остановился показ фильмов в пяти залах кинотеатра, гости боулинга и кафе прервали свой отдых, на улицу вышли и посетители магазинов и супермаркета. Ответственные за пожарную безопасность за несколько минут оперативно и без суеты вывели сотни человек через аварийные выходы на улицу.

После проверки подготовки персонала к чрезвычайной ситуации посетителям позволили вернуться в ТЦ.

"Итоги мы будем подводить после комплексной проверки. Да, есть замечания. Будут сделаны выводы, какие это замечания — капительного или текущего характера, и в чем причина — в технике или человеческом факторе. Мы проверяем все требования пожарной безопасности и их соблюдение в торговом центре. Это пожарная сигнализация, оповещение, пожаротушение, сертификаты на отделочные материалы, пути эвакуации. Помимо этого обращаем внимание на разные другие недостатки, потому что недочетами их не назовешь. Из-за мелочей может произойти такое, что выльется боком, как в Кемерово", — сообщил в ходе проверки начальник отдела надзорной деятельности Первомайского района МЧС России Дмитрий Певнев.

Напомним, проверка торговых центров проводится во исполнение поручения Генеральной прокуратуры по следам трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

"Прежде всего мероприятия решено провести в торговых комплексах с детскими развлекательными центрами. По итогам надзорных мероприятий и с учетом выводов специалистов в сфере пожарной безопасности при наличии нарушений прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования", — сообщила участвовавшая в проверке заместитель прокурора Первомайского района Александра Кленина.

Она добавила, что прокуратурой могут быть вынесены представления об устранении выявленных нарушений, а лица, виновные в нарушениях, могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае неустранения выявленных нарушений, у прокурора есть полномочия для обращения с исковым заявлением в суд.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой

В Приморье начались проверки ТРЦ по следам трагедии в Кемерово

Школы и детсады Владивостока массово проверят после трагедии в Кемерово

Комментарии

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

28 марта, 21:50
39
 Кемерово, мы с тобой: владивостокцы почтили память жертв пожара в столице Кузбасса
27 марта, 16:30
30
 В Покровском соборе Владивостока почтили память погибших в Кемерово
26 марта, 15:20
37
 Дальневосточные кудоисты поборолись за кубок Приморского края (ФОТО)
24 марта, 14:45
47
 Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia