Известный владивостокский автоподставщик на Skyline сменил машину

Прежнюю машину он продал, на новой машине в ДТП пока не замечен

31 марта, PrimaMedia. "Автоподставщик" на Nissan Skyline, успевший широко засветиться в десятке ДТП на дорогах Владивостока, сменил автомобиль. Сейчас он рассекает по городу на Nissan Cima, сообщает ИА PrimaMedia.

Кто он и чем занимается по жизни – неизвестно, кроме как то, что мужчина он неместный, но сейчас проживает в районе улицы Связи во Владивостоке. В соцсетях в последние месяцы регулярно размещались посты о Nissan Skyline, который намеренно провоцировал аварии с другими участниками дорожного движения для получения внушительной страховой выплаты.

"ДТП на Верхнепортовой, 31. Водитель Skyline притормозил и моргнул фарами, всячески давая понять, что пропускает, а затем резко поехал и совершил столкновение", – писал водитель Prius. А на Школьной Skyline стоял у обочины, а потом вдруг резко тронулся с места, когда Toyota Harrier выехал на перекресток. Итог – столкновение. И таких историй в местных пабликах – масса.

Как пояснил корр. агентства один из автомобилистов, знакомый с ситуацией, сотрудники правоохранительных органов пока не проявляли интерес к данному гражданину, потому как нет повода. "Он делает это не на битой машине, не по сговору, то есть заранее с участниками ДТП не договаривается, и ничего фактически не нарушая. Иначе были бы уже и свидетели, и записи с видеорегистраторов. Его можно наказать, только доказав, что он сделал это умышленно, но это будет уже не ДТП, а причинение имущественного вреда. А это доказать практически нереально – в этом и проблема", — уточнил автоэксперт.

Некоторое время назад тот самый Nissan Skyline был выставлен на продажу.

А сейчас, как сообщили источники ИА PrimaMedia, автомобилист сменил "железного коня" на седан Cima серого цвета (госномер Е417ВК-28Rus).

На новой машине пока в ДТП он не замечен.