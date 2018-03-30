Во Владивостоке горит крупный склад со стройматериалами на Выселковой (ФОТО, ВИДЕО)

Во Владивостоке горит склад в районе Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia

Пламя и дым от очага возгорания видно за несколько километров

30 марта, PrimaMedia. Огнеборцы Владивостока тушат крупный пожар на складе стройматериалов в районе улицы Выселковой. В пожарно-спасательную службу Владивостока сообщение о ЧП поступило в 15.55. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС Приморья.

В настоящее время ведётся осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

По данным агентства, площадь пожара составляет около 300 метров, с места происшествия поступают сообщения о том, что на территории склада горят хранящиеся в нем стройматериалы. Стало известно, что горит строение по адресу Выселковая, 61, оно имеет отношение к компании "Инфострой".

Очевидцы сообщают, что из-за плотной застройки вокруг горящего здания и сильного ветра существует угроза того, что пламя перекинется на рядом расположенные строения.

Информация уточняется.

Во Владивостоке горит крупный склад в районе Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке горит крупный склад в районе Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке горит крупный склад в районе Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 29 Мар 2018 в 11:05 PDT