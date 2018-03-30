Во Владивостоке горит крупный склад со стройматериалами на Выселковой (ФОТО, ВИДЕО)

30 марта, PrimaMedia. Огнеборцы Владивостока тушат крупный пожар на складе стройматериалов в районе улицы Выселковой. В пожарно-спасательную службу Владивостока сообщение о ЧП поступило в 15.55. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС Приморья.
В настоящее время ведётся осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
По данным агентства, площадь пожара составляет около 300 метров, с места происшествия поступают сообщения о том, что на территории склада горят хранящиеся в нем стройматериалы. Стало известно, что горит строение по адресу Выселковая, 61, оно имеет отношение к компании "Инфострой".
Очевидцы сообщают, что из-за плотной застройки вокруг горящего здания и сильного ветра существует угроза того, что пламя перекинется на рядом расположенные строения.
Информация уточняется.
Склад горит pic.twitter.com/u8MWqJf2xn— os_ostin (@os_ostin) 30 марта 2018 г.