До матча осталось

Во Владивостоке горит склад в районе Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке горит крупный склад со стройматериалами на Выселковой (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя и дым от очага возгорания видно за несколько километров

30 марта, PrimaMedia. Огнеборцы Владивостока тушат крупный пожар на складе стройматериалов в районе улицы Выселковой. В пожарно-спасательную службу Владивостока сообщение о ЧП поступило в 15.55. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС Приморья.

В настоящее время ведётся осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

По данным агентства, площадь пожара составляет около 300 метров, с места происшествия поступают сообщения о том, что на территории склада горят хранящиеся в нем стройматериалы. Стало известно, что горит строение по адресу Выселковая, 61, оно имеет отношение к компании "Инфострой".

Очевидцы сообщают, что из-за плотной застройки вокруг горящего здания и сильного ветра существует угроза того, что пламя перекинется на рядом расположенные строения.

Информация уточняется.

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