До матча осталось

игрушки на складе в храме. Фото: ИА PrimaMedia

Траурные игрушки с центральной площади Владивостока не будут отдавать в детские дома

Пока они лежат на складе, каждый житель Владивостока может взять одну себе (ФОТО)

30 марта, PrimaMedia. Игрушки, которые оставили горожане на площади Владивостока в память жертв пожара в Кемерово, не отдадут в детские дома. Сегодня утром их привезли в приход Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Игрушки заполнили несколько шкафов на складе и сейчас любой желающий может прийти и взять одну из них себе, сообщает ИА PrimaMedia.

Приход Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия во Владивостоке забрал игрушки и вещи, принесенные горожанами на центральную площадь города в память о трагедии в Кемерово. Их разместили на социальном складе в приходе Храма по адресу Бородинская, 25. В числе подопечных храма многодетные семьи, центры семейного устройства, приюты и другие нуждающиеся в различной помощи люди.

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– Администрация Владивостока предложила взять игрушки на гуманитарный склад при православной гимназии. Настоятель прихода Игорь Талько приглашает горожан брать их в дар. В детские дома их увозить не будут, потому что они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Но те, кому они нужны, могут сами прийти на склад. О том, что их можно взять, отец Игорь объявит во время пасхального богослужения, чтобы все прихожане из округи, которым они нужны, могли обратиться в приход , – рассказали в пресс-службе Владивостокской епархии.

Отметим, что поток людей, желающих оставить на площади города цветы и другие памятные символы, не прекращался три дня. Игрушки забрали в приход, но на мемориале до сих пор лежат цветы, свечи и записки.

Как ранее писало ИА PrimaMedia, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно. 28 марта в России был объявлен национальный траур по погибшим, во Владивостоке траур длился три дня.

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Траурные игрушки с центральной площади Владивостока заберут на церковный склад

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