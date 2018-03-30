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«Аэрофлот» распродает субсидируемые билеты

Билеты смогут купить лишь граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет

30 марта, PrimaMedia. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов по субсидируемым тарифам. Билеты смогут купить лишь граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

Субсидируемый перелет является ограниченным во времени. Поэтому, совершить его можно лишь с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Кроме того, "Аэрофлот" сообщил, что с 11 апреля возобновляются регулярные авиарейсы в Египет. Полеты будут выполняться три раза в неделю на Airbus A320 из столичного аэропорта Шереметьево. Самолет будет отправляться из Москвы вечером по понедельникам, средам и субботам.

Что касается субсидируемых полетов, то они доступны пассажирам, которые планируют купить билеты на самолеты, следующие в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград.

"Аэрофлот" продолжает и продажу билетов по "плоским тарифам". Они доступны для любых пассажиров. Такой тариф действует на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Подробнее с тарифами можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.

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