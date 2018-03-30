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Приморский авиаремонтный завод договорился о сотрудничестве с Южной Кореей. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Приморский авиаремонтный завод договорился о сотрудничестве с Южной Кореей

Также предприятие работает над созданием центра лазерных технологий

30 марта, PrimaMedia. Авиаремонтный завод в Приморье договорился с Южной Кореей о ремонте эксплуатируемых там российских самолетов. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Александр Шпаков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране. Совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах", — рассказал Шпаков.

Он также отметил в беседе с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, что завод работает над созданием центра лазерных технологий, но нуждается в федеральной поддержке для реализации проекта.

Тарасенко поручил проработать вопрос о включении мероприятий по созданию центра лазерных технологий в федеральную целевую программу и направить обращение в Минпромторг РФ, передает "РИА Новости".

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