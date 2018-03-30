Жительница Владивостока потеряла деньги в такси в Якутске (ВИДЕО)

Жительница Владивостока потеряла деньги в такси в Якутске. Фото: дфоут.мвд.рф

Сотрудники транспортной полиции установили водителя и автомобиль

30 марта, PrimaMedia. В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту г. Владивостока с заявлением обратилась жительница Владивостока, которая сообщила об утрате кошелька с деньгами в сумме свыше 30 тысяч рублей, пластиковыми картами и пин-кодами от этих карт. Отсутствие кошелька женщина обнаружила, находясь на привокзальной площади аэропорта Владивостока, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

Опросив заявительницу, стражи правопорядка установили, что молодая женщина прилетела в аэропорт Владивостока рейсом № 491 из Якутска. В аэропорт вылета женщина прибыла на такси, где в пути следования доставала кошелек и расплачивалась за проезд. Связавшись с коллегами аэропорта Якутска, стражи правопорядка установили водителя такси и автомобиль.

В результате совместных мероприятий, проведенных полицейскими Северо-Восточного и Владивостокского линейных управлений МВД России на транспорте, удалось установить местонахождение утраченного.

В настоящий момент утраченный кошелек со всем содержимым возвращен заявительнице. Забирая свое имущество из дежурной части ЛОП в аэропорту Владивостока, женщина выразила слова благодарности в адрес транспортных полицейских за их работу и отзывчивость.