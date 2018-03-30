Жители Владивостока могут слетать в Москву за 7 400 рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Продажа льготных авиабилетов стартовала в Приморье

30 марта, PrimaMedia. Продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России стартовала в Приморье 29 марта. Жители могут приобрести билеты компании "Аэрофлот" из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам. Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания "Якутия" из Якутска во Владивосток и обратно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, стоимость льготных авиабилетов следующая:

– Владивосток – Москва – Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);

– Владивосток – Новосибирск – Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);

– Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);

– Хабаровск – Владивосток – Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);

– Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).

Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России и три направления из Приморья по Дальнему Востоку.

Воспользоваться льготными авиаперелетами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.