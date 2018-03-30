Главе Владивостока рекомендовали поменять сайт администрации и заняться стратегией

Виталий Веркеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Виталий Веркеенко отработал 100 дней в «тепличных» условиях, считают эксперты

30 марта, PrimaMedia. Сегодня, 30 марта, новый мэр Владивостока перешагнул символическую отметку в 100 дней на своем посту. По этому случаю местные эксперты решили проанализировать, что каким был этот "медовый" трехмесячник. В своем докладе КЦ "Эксперт групп" рекомендуют Виталию Веркеенко обратить внимание на информационную политику, поменять сайт, который достался ему от администрации Игоря Пушкарева, а также заняться стратегией развития города, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты центра отмечают, что первые месяцы работы Виталия Веркеенко на посту главы Владивостока прошли в достаточно "тепличных" условиях, позволяющих ему сосредоточиться на погружении в городскую повестку и формировании собственного понимания развития города на ближайшие годы. Этому способствовала поддержка со стороны региональных властей, политических акторов и его собственного окружения, профессиональная команда в администрации, а также проведение выборов президента РФ.

За отчетный период Веркеенко удалось добиться и первых успехов, к которым авторы доклада относят прохождение зимнего сезона, высокие результаты по итогам президентской кампании и демонстрацию открытости и доступности для населения.

Работа новая, кадры – старые. Формирование принципиально новой команды не в повестке

Одно из первых политических заявлений Виталия Веркеенко после избрания касалось вопроса формирования городской управленческой команды. Градоначальник дал понять, что не собирается кардинально менять сложившуюся администрацию и готов придерживаться принципам преемственности власти.

В этой связи за прошедшие три месяца в администрации Владивостока произошло лишь несколько заметных кадровых перестановок.

Напомним, в январе на вакантную должность заместителя главы Владивостока был назначен заместитель генерального директора компании "Сумотори" Сергей Шерстюк. В ходе перераспределения полномочий в сферу его компетенций перешли финансовый блок, вопросы транспорта, организационное планирование и наружная реклама. Шерстюк стал первым человеком, если не считать личных помощников, которого новый мэр привел с собой с прежнего места работы. При этом нужно отметить, что Сергей Шерстюк является кадровым чиновником, учитывая его профессиональный бэкграунд. Общественными помощниками главы города были назначены Кирилл Батанов (курирует тему ТОСов) и Алексей Гавруков(первый заместитель руководителя исполнительного комитета ПРО ВПП "Единая Россия").

В начале февраля свой пост по собственному желанию покинул заместитель главы Владивостока Сергей Черкасов, который перешел на работу в холдинг "Востокмецент", принадлежащий семье Игоря Пушкарева. По сегодняшней информации на этот пост может быть назначен врио генерального директора Фонда капитального ремонта Приморского края Денис Горовчук. Как отмечается в экспертном поле, его кандидатуру лоббируют представители полпредства Президента РФ в ДФО. На наш взгляд, вероятность данного назначения рассматривается в качестве формы компенсации за участие в конкурсе на должность мэра, а также проявление лояльности по отношению к команде полпреда Юрия Трутнева.

Незначительные перестановки коснулись начальников управлений. 15 февраля пресс-служба городской администрации сообщила о назначении на должность исполняющего обязанности начальника управления транспорта Сергея Цыбулина, ранее занимавшего аналогичную должность в администрации Южно-Сахалинска.



В целом вопрос формирования принципиально новой команды не стоит в повестке главы города на первом месте по ряду причин, считают авторы доклада.

"Во-первых, созданная при Игоре Пушкареве команда продемонстрировала свою профпригодность и компетентность в период нахождения мэра под арестом, фактически обеспечивая нормальное функционирование городского хозяйства в течение почти двух лет. Во-вторых, для Приморья характерна проблема кадров, готовых качественно и эффективно работать именно на муниципальной службе, в связи с чем масштабные перестановки нецелесообразны (наиболее вероятны точечные назначения). Кроме того, с политической точки зрения, затяжной кадровый процесс предоставляет дополнительный маневр Виталию Веркеенко во взаимоотношениях с региональными и федеральными властями", — считает директор КЦ "Эксперт групп" Павел Наливайко.

В итоге, новый мэр почти в полном объеме сохранил команду заместителей, сработавшуюся за 8 лет руководства его предшественника.

Демократ из соцсетей

Говоря о стиле управления Виталия Веркеенко, эксперты относят его к типу демократических лидеров. Наглядным подтверждением этого являются попытки вовлечь жителей города в процесс достижения "общего успеха" в соцсетях.

Аналогичная ситуация складывается и в работе внутри администрации. "Уверенное делегирование полномочий на уровень заместителей позволило достаточно стабильно пройти зимний сезон и на хорошем организационном уровне провести во Владивостоке голосование по выборам президента РФ. Одной из причин высокого процента явки (57,37%) и качественного скачка поддержки действующего главы государства (63,91%), стало использование в рамках городского предвыборного штаба кадрового потенциала мэрии Владивостока", — отмечают авторы доклада.

Однако, говоря о практической стороне деятельности главы, на данном этапе Виталий Веркеенко больше соответствует типу "лидера-пожарного".

"Фактически в процессе погружения в городскую повестку (на которое он публично попросил время у общественности) градоначальник вынужден реагировать на те проблемы, которые преподносят обстоятельства, т.е. тушить "пожары" в разных сферах. Наглядно это проявилось в ситуации с мартовским снегопадом, когда глава Владивостока лично контролировал процесс уборки снега и искал пути выхода из ситуации, в том числе призывая жителей включаться", — подчеркивают эксперты.

Характерной чертой имиджа Виталия Веркеенко является его открытость. Мэр довольно активно ведет свой аккаунт в социальной сети Фейсбук, используя его как один из каналов оперативного реагирования на событийную повестку.

В то же время, некоторые посты главы Владивостока в эти 100 дней были написаны в явно эмоциональном ключе, что говорит о возможном отсутствии пока четкой стратегии позиционирования собственной персоны в новом качестве в публичном поле.

Открытость и присутствие в социальных сетях позволяло Виталию Веркеенко выступать по сути единственным "живым щитом" в случае информационных атак на администрацию Владивостока. До недавнего времени это позволяло ему без лишних усилий выравнивать информационный фон, однако со временем эффективность от подобных мероприятий стала заметно снижаться.

В этой связи, по мнению экспертов, целесообразно создать подразделение, которое бы занималось информационной и внутренней политикой и работой с политическими акторами, экспертами и "медиа-полем", следуя политическим приоритетам мэра.

Важно сформировать четкую систему координат для активности в социальных сетях. Стараться не воспринимать обратную связь из социальных сетей, как объективную оценку собственной деятельности.

Еще один момент, на который указывают не только эксперты, но и внимательные наблюдатели – необходимость усиления позиции пресс-секретаря.

"Переработать сайт администрации Владивостока, максимально упростив доступ к информации со стороны населения и повысив интерес за счет визуализации контента", — еще одна рекомендация от экспертов.

Образ будущего

В общественной и экспертных средах наблюдается четкий запрос на формирование стратегии и программы развития Владивостока на ближайшие годы, которые позволили бы Виталию Веркеенко обозначить собственное уникальное видение перспектив развития города.

Анализ публичных заявлений Виталия Веркеенко, в основном, подтверждает их ситуативность. На данном этапе Веркеенко уделяет особое внимание блоку финансовых вопросов, развитию городской среды и транспортной инфраструктуры.

Специфика этапа погружения главы Владивостока в городскую проблематику и отсутствие стратегии дальнейшего развития Владивостока приводят к тому, что ряд важных решений принимается вышестоящими партнерами без участия муниципалитета.

В результате существует риск формирования мнения о том, что важные решения, в том числе касающихся городской среды, происходят без участия города.

По оценке экспертов, сформирован объективный запрос на создание стратегии и программы развития Владивостока на ближайшие пять лет. Но на данный момент в медиаполе присутствуют лишь разрозненные элементы по данной теме (мастер-план, новый генеральный план Владивостока), и нет централизованного понимания относительно конкретных векторов развития.