Выборы не состоялись: Хасанский район Приморья останется без главы до осени

Администрация Хасанского района. Фото: ИА PrimaMedia

Ни один из представленных кандидатов не набрал нужного числа голосов депутатов

30 марта, PrimaMedia. Выборы главы Хасанского района Приморья признаны несостоявшимися. Ни один из трех кандидатов, представленных депутатскому корпусу Думы района сегодня, 30 марта, не смог набрать необходимого количества голосов. И.о. руководителя района останется Ирина Старцева, а главу изберет уже новый созыв Думы, который определится по итогам выборов в сентябре этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Хасанского района был объявлен в связи досрочной отставкой Сергея Овчинникова, руководившего муниципальным районом с 2013 года. Сергей Овчинников покинул пост на следующий день после досрочных выборов главы Славянского городского поселения, которые состоялись 24 декабря 2017 года. Сам Овчинников заявил, что уходит по собственному желанию, но возглавит штаб по подготовке президентских выборов в Хасанском районе. Решению Овчинникова о досрочном сложении полномочий предшествовали информационные провокации о том, что его якобы задержали по делу о махинациях с землей. Данная информация не подтвердилась, а сам Сергей Овчинников пригрозил ресурсу, где появилась информация, судебным разбирательством. После этого портал "утку" удалил. А через несколько дней Овчинников все же ушел. По данным источников ИА PrimaMedia, не без давления со стороны определенных групп.

На конкурс заявилось 10 человек, но во втором этапе, при рассмотрении документов, шесть из них были отсеяны. К собеседованию, третьему этапу, который состоялся 30 марта, допущены четыре претендента. Этот тур прошли три человека, которых представили депутатам на внеочередном заседании сегодня же. Речь идет о следующих претендентах: депутат первого созыва Думы Хасанского района, железнодорожник Виктор Прокопчик, бывший руководитель аппарата администрации района Валерий Алпатов и бывший прокурор Хасанского района Станислав Буркун.

По итогам заседания голоса распределились следующим образом: Валерий Алпатов – 11 голосов, Буркун – 9, Виктор Прокопчик – 0.

Однако для победы кандидату требовалось набрать 13 голосов минимум – более 50% от установленного числа депутатов (от 25).

Таким образом, выборы главы не состоялись.

Новый конкурс будет назначен уже в октябре, после того, как 9 сентября на выборах будет определен новый созыв Думы Хасанского района. Нынешний созыв принимать решение уже не правомочен, т.к. до окончания полномочий депутатов и выборов осталось меньше полугода.