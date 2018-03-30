«Аэрофлот» открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

30 марта, PrimaMedia. "Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Аэрофлот".
Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):
|
Маршрут
|
Тариф в одну сторону, руб.*
|
Владивосток – Москва
|
7 400
|
Хабаровск – Москва
|
7 200
|
Петропавловск-Камчатский – Москва
|
7 500
|
Южно-Сахалинск – Москва
|
7 300
|
Магадан – Москва
|
7 200
|
Якутск – Москва
|
7 000
|
Хабаровск – Владивосток
|
1 800
|
Якутск – Владивосток
|
6 400
|
Петропавловск-Камчатский – Владивосток
|
6 000
|
Магадан – Хабаровск
|
4 000
|
Новосибирск – Владивосток
|
5 900
|
Новосибирск – Хабаровск
|
5 700
|
Красноярск – Хабаровск
|
6 000
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):
|
Маршрут
|
Тариф в одну сторону, руб.*
|
Казань – Симферополь
|
2 750
|
Краснодар – Симферополь
|
2 500
|
Минеральные Воды — Симферополь
|
2 500
|
Ростов-на-Дону — Симферополь
|
2 500
|
Пермь — Симферополь
|
3 500
|
Тюмень — Симферополь
|
4 250
|
Уфа — Симферополь
|
3 125
|
Челябинск – Симферополь
|
3 750
|
Волгоград – Симферополь
|
2 500
|
Оренбург — Симферополь
|
3 375
|
Нижний Новгород — Симферополь
|
3 375
|
Омск – Симферополь
|
5 000
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):
|
Маршрут
|
Тариф в одну сторону, руб.*
|
Калининград – Москва
|
3 800
|
Калининград – Санкт-Петербург
|
3 500
*(действителен и в обратном направлении)
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.
Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.
Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания "Аэрофлот" продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы "плоских тарифов". Билет по фиксированному – "плоскому" тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.
В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока.
Величина "плоских тарифов" на полеты в одну сторону и "туда-обратно" составляет:
Тарифы на рейсах Аэрофлота
|
Направление
|
Тарифы, руб.
|
Москва — Симферополь
|
5610 / 9350
|
Москва – Калининград
|
5610 / 9350
|
Москва – Владивосток
|
15000 / 25000
|
Москва – Хабаровск
|
15000 / 25000
|
Москва – Южно-Сахалинск
|
15000 / 25000
|
Москва – Петропавловск Камчатский
|
15000 / 25000
|
Москва – Магадан
|
15000 / 25000
"Плоские тарифы" на рейсах авиакомпании "Россия":
|
Направление
|
Тарифы, руб.
|
Москва – Владивосток
|
13200 / 22000
|
Москва – Хабаровск
|
13200 / 22000
|
Москва – Южно-Сахалинск
|
13200 / 22000
|
Москва – Петропавловск-Камчатский
|
13200 / 22000
|
Москва – Магадан
|
13200 / 22000
Программа "плоских тарифов" имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.