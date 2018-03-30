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"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

«Аэрофлот» открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года

30 марта, PrimaMedia. "Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Аэрофлот".

Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут

Тариф в одну сторону, руб.*

Владивосток – Москва

7 400

Хабаровск – Москва

7 200

Петропавловск-Камчатский – Москва

7 500

Южно-Сахалинск – Москва

7 300

Магадан – Москва

7 200

Якутск – Москва

7 000

Хабаровск – Владивосток

1 800

Якутск – Владивосток

6 400

Петропавловск-Камчатский – Владивосток

6 000

Магадан – Хабаровск

4 000

Новосибирск – Владивосток

5 900

Новосибирск – Хабаровск

5 700

Красноярск – Хабаровск

6 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут

Тариф в одну сторону, руб.*

Казань – Симферополь

2 750

Краснодар – Симферополь

2 500

Минеральные Воды — Симферополь

2 500

Ростов-на-Дону — Симферополь

2 500

Пермь — Симферополь

3 500

Тюмень — Симферополь

4 250

Уфа — Симферополь

3 125

Челябинск – Симферополь

3 750

Волгоград – Симферополь

2 500

Оренбург — Симферополь

3 375

Нижний Новгород — Симферополь

3 375

Омск – Симферополь

5 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут

Тариф в одну сторону, руб.*

Калининград – Москва

3 800

Калининград – Санкт-Петербург

3 500

*(действителен и в обратном направлении)

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания "Аэрофлот" продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы "плоских тарифов". Билет по фиксированному – "плоскому" тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока.

Величина "плоских тарифов" на полеты в одну сторону и "туда-обратно" составляет:

Тарифы на рейсах Аэрофлота

Направление

Тарифы, руб.

Москва — Симферополь

5610 / 9350

Москва – Калининград

5610 / 9350

Москва – Владивосток

15000 / 25000

Москва – Хабаровск

15000 / 25000

Москва – Южно-Сахалинск

15000 / 25000

Москва – Петропавловск Камчатский

15000 / 25000

Москва – Магадан

15000 / 25000

"Плоские тарифы" на рейсах авиакомпании "Россия":

Направление

Тарифы, руб.

Москва – Владивосток

13200 / 22000

Москва – Хабаровск

13200 / 22000

Москва – Южно-Сахалинск

13200 / 22000

Москва – Петропавловск-Камчатский

13200 / 22000

Москва – Магадан

13200 / 22000

Программа "плоских тарифов" имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.

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