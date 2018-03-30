"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года

30 марта, PrimaMedia. "Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Аэрофлот".

Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.* Владивосток – Москва 7 400 Хабаровск – Москва 7 200 Петропавловск-Камчатский – Москва 7 500 Южно-Сахалинск – Москва 7 300 Магадан – Москва 7 200 Якутск – Москва 7 000 Хабаровск – Владивосток 1 800 Якутск – Владивосток 6 400 Петропавловск-Камчатский – Владивосток 6 000 Магадан – Хабаровск 4 000 Новосибирск – Владивосток 5 900 Новосибирск – Хабаровск 5 700 Красноярск – Хабаровск 6 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.* Казань – Симферополь 2 750 Краснодар – Симферополь 2 500 Минеральные Воды — Симферополь 2 500 Ростов-на-Дону — Симферополь 2 500 Пермь — Симферополь 3 500 Тюмень — Симферополь 4 250 Уфа — Симферополь 3 125 Челябинск – Симферополь 3 750 Волгоград – Симферополь 2 500 Оренбург — Симферополь 3 375 Нижний Новгород — Симферополь 3 375 Омск – Симферополь 5 000

*(действителен и в обратном направлении)

Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):

Маршрут Тариф в одну сторону, руб.* Калининград – Москва 3 800 Калининград – Санкт-Петербург 3 500

*(действителен и в обратном направлении)

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания "Аэрофлот" продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы "плоских тарифов". Билет по фиксированному – "плоскому" тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока.

Величина "плоских тарифов" на полеты в одну сторону и "туда-обратно" составляет:

Тарифы на рейсах Аэрофлота

Направление Тарифы, руб. Москва — Симферополь 5610 / 9350 Москва – Калининград 5610 / 9350 Москва – Владивосток 15000 / 25000 Москва – Хабаровск 15000 / 25000 Москва – Южно-Сахалинск 15000 / 25000 Москва – Петропавловск Камчатский 15000 / 25000 Москва – Магадан 15000 / 25000

"Плоские тарифы" на рейсах авиакомпании "Россия":

Направление Тарифы, руб. Москва – Владивосток 13200 / 22000 Москва – Хабаровск 13200 / 22000 Москва – Южно-Сахалинск 13200 / 22000 Москва – Петропавловск-Камчатский 13200 / 22000 Москва – Магадан 13200 / 22000

Программа "плоских тарифов" имеет исключительно социальное значение и направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.