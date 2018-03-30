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Пожар на Выселковой. Фото: ИА PrimaMedia

Пожарным удалось спасти часть горевшего во Владивостоке склада сети «Инфострой»

Рядом стоящее здание начало дымиться, но его отстояли (ВИДЕО)

30 марта, PrimaMedia. Огнеборцам Владивостока удалось локализовать крупный пожар на складе стройматериалов компании "Инфострой" в районе улицы Выселковой. Как рассказал ИА PrimaMedia начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморью, который находился на месте событий, половину здания удалось спасти, а также не допустить возгорания соседних строений.

В пожарно-спасательную службу Владивостока сообщение о ЧП поступило в 15.55. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

С места происшествия поступали сообщения о том, что на территории склада горят хранящиеся в нем стройматериалы. Стало известно, что горело строение по адресу Выселковая, 61, оно имеет отношение к компании "Инфострой". Клубы дыма горожане наблюдали со многих точек города.

В 17.30 пожар был локализован. В настоящее время идет тушение пожара. Площадь пожара составила 300 кв. м.

"Удалось спасти соседние здания, хотя жар был очень сильный. Была опасность, что огонь перекинется. Здание напротив тоже начало дымиться, но его тоже отстояли. Сейчас идет проливка конструкций", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморью Михаил Исаметов.

По его словам, сам склад сгорел наполовину, часть помещения благодаря действиям огнеборцев удалось спасти. Погибших и пострадавших нет.

На тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

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