Андрей Тарасенко лично проверил пожарную безопасность в одном из ТЦ в центре Владивостока

Андрей Тарасенко инспектирует ТЦ. Фото: Пресс-служба АПК

После трагедии в Кемерово в Приморье проверят более 100 объектов (ФОТО)

30 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вместе с представителями прокуратуры и краевого МЧС проинспектировал торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" во Владивостоке в пятницу, 30 марта. Подобные проверки проводятся по всей стране после трагического случая в Кемерово. В общей сложности в регионе проверят более 100 объектов, 63 из которых находятся в краевой столице, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе губернатора.

Глава региона вместе с первым заместителем прокурора Приморья Вячеславом Шайбековым и начальником ГУ МЧС России по краю Валерием Дзуцевым совершили обход здания. В ходе рейда сотрудники службы безопасности ТЦ "Малый ГУМ" показали, где находятся аварийные выходы, рассказали о действиях охраны и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что президент России Владимир Путин после произошедшего в Кемерово поставил задачу – обеспечить высокие меры безопасности в местах массового пребывания людей.

Андрей Тарасенко инспектирует ТЦ. Фото: Пресс-служба АПК Андрей Тарасенко инспектирует ТЦ. Фото: Пресс-служба АПК 1 / 2

"Необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации посетители могли беспрепятственно и быстро покинуть здание", – обозначил руководитель края.

Врио губернатора добавил, что родители стали проявлять бдительность, и фотографируют нарушения правил безопасности в торговых центрах.

Представители прокуратуры заверили, что каждый такой случай будет оперативно отрабатываться ведомством.

По словам Валерия Дзуцева, сейчас по всему краю проходят проверки объектов массового пребывания людей, особое внимание к тем объектам, где расположены детские развлекательные центры. По итогам каждой проверки будет составлен акт, который передадут в прокуратуру.

"Сейчас запланированы проверки 63 объектов во Владивостоке и 50 на территории Приморского края. На данный момент во Владивостоке проверено уже шесть объектов, среди них – торговые центры "Черемушки" и "Максим"", – прокомментировал он.

Напомним, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта в Кемерово погибли 64 человека, большая часть из которых – дети.