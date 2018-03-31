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Заседание комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке. Фото: Анастасия Анушевская

Все министерства должны выделить разделы по развитию ДФО в госпрограммах -Владимир Новиков

Развитие Дальнего Востока – это приоритет, обозначенный Президентом РФ, напомнил парламентарий

31 марта, PrimaMedia. На заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке обсудили проект постановления правительства "О внесении изменений в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", передает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

По словам депутата Госдумы от Приморья Владимира Новикова, всем министерствам необходимо выделить отдельные разделы по развитию Дальнего Востока в федеральных программах и направить соответствующие предложения в Госдуму.

"Развитие Дальнего Востока — это вектор, обозначенный Президентом РФ. И на сегодняшний день в Госдуму пока не поступили разделы по развитию региона от ряда министерств. Я считаю это условие обязательным – работу по развитию Дальнего Востока необходимо усиливать", — считает парламентарий.

"Многие министерства и госкорпорации не успевают, либо не торопятся качественно выполнить поручение Президента РФ по разработке программ по ускоренному развитию Дальнего Востока. Это плохо и не по государственному!", — сказал представитель нижней палаты парламента.

По его словам, программа по развитию Дальнего Востока должна быть единым понятным документом. "Необходимо чтобы в документе было видно не просто сколько средств выделено на каждый регион, но и на каждый объект. Принцип построения программы по развитию ДФО должен быть схож с принципом построения бюджета муниципального образования", — добавил Владимир Новиков.

Как отметил в своём выступлении замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, проект постановления правительства корректировки государственной программы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона подготовлен в соответствии с требованием бюджетного кодекса о приведении параметров госпрограммы в соответствии с принятом законе о бюджете.

"Что мы имеем в соответствии с корректировкой. Объем федерального финансирования на ближайшие три года составит 61,4 миллиарда рублей. Сразу отмечу, что планируется в текущем году другая, более содержательная корректировка, в рамках которой мы отразим в государственной программе тот дополнительный объем средств, который сейчас зарезервирован для регионов Дальнего Востока на реализацию планов социального развития центров экономического роста. На эти цели дополнительно предусмотрено 68, 5 миллиарда рублей, но сейчас мы этого не делаем, поскольку в законе о бюджете эти средства предусмотрены отдельными резервами только после распределения правительства и согласования с трехсторонней комиссией", — сказал Артур Ниязметов.

По его словам, предусмотрены новые показатели в рамках госпрограммы. "В частности, показатели касаются частных инвестиционных проектов, которые отбираются для включения в программу и не требуют бюджетного финансирования. К 2025 году будет отобрано не менее 43 инвестиционных проектов. Также добавили два показателя, характеризующие деятельность институтов развития – первый касается объема экспортных сделок, который заключается при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, это 79 миллиардов рублей к 2025 году. Второй — оценка качества сопровождения проектов Дальневосточного гектара, который рассчитывается как уровень информированности людей о тех мерах поддержки, которые могут получить владельцы ДВ гектара", — заключил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

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