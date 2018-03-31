«День карьеры» собрал в ДВФУ более 70 компаний (ФОТО, ВИДЕО)

"День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Цель масштабной ярмарки вакансий — помочь молодым людям найти работу мечты или удачно начать карьеру

31 марта, PrimaMedia. "День карьеры-2018", прошедший накануне, 30 марта, в кампусе Дальневосточного федерального университета, стал самой масштабной ярмаркой вакансий в крае. Предложить работу выпускникам вузов и студентам приехали представители более 70 компаний, работающих на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.

На открытии "Дня карьеры" прибыли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сотрудники краевого центра занятости населения, государственных организаций и предприятий. Показали заинтересованность и студенты — сотни старшекурсников собрались в холле главного корпуса университета, чтобы познакомиться с вакансиями и выстроить траекторию возможной послевузовской карьеры.



Ректор Никита Анисимов. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia

Открывая мероприятие, ректор ДВФУ Никита Анисимов отметил повышенную заинтересованность университета в обеспечении региона квалифицированными кадрами.

"Многие наши студенты еще во время учебы знают, где будут работать. Работодатели, скорее, конкурируют между собой за самых успешных и талантливых, потому что наши выпускники действительно на вес золота. Именно они через несколько лет создадут новую экономику края. Мы благодарны администрации Приморского края за появление на мероприятии большого количества новых работодателей. И, конечно, этот праздник станет ежегодным, традиционным".



Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Роман Дяблов. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia

Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Роман Дяблов сказал, обращаясь к молодежи:

"Если раньше карьерные перспективы было принято связывать с переездом в центральные регионы страны, то сейчас центром стал Дальний Восток. Работодатели, которые присутствуют здесь, готовы рассказать молодым людям совершенно потрясающие вещи о тех перспективах, которые открыты не только для профессионалов, но и для студентов. Выбирайте, задавайте вопросы, пробуйте, ищите себя. Удачи!"

Среди компаний, принявших участие в "Дне карьеры", был федеральный кадровый портал HeadHunter (НН). О том, чем может быть полезен портал соискателям, корреспонденту ИА PrimaMedia рассказала стажер НН Мария Мошенко, студентка четвертого курса ДВФУ.

"День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ: у стенда кадрового портала HeadHunter. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ: у стенда кадрового портала HeadHunter. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ: у стенда кадрового портала HeadHunter. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia 1 / 8

"Я учусь по специальности "Реклама и связи с общественностью", — поделилась Мария, — Стажировку в НН нашла на портале этой компании. И могу точно сказать, что она была для меня очень полезной: теперь я точно знаю, в какие компании я готова стремиться попасть, а где точно не хотела бы работать. HeadHunter не только позволяет подыскивать вакансии, а работодателям подбирать сотрудников, но и проводит множество обучающих мероприятий".

Предложить молодым людям работу приехали также представители крупной телекоммуникационной компании Tele2.

"День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ: у стенда компании Tele2. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ: у стенда компании Tele2. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia 1 / 9

"Tele2 прямо здесь и сейчас готова предложить три варианта для всех желающих, — рассказала HR-менеджер компании Кристина Скибюк. — Мы приглашаем студентов присоединиться к команде приморского филиала Tele2. Это может быть трудоустройство, оплачиваемая стажировка или прохождение практики. Во-первых, у нас открыты вакансии в коммерческой дирекции в направлении продаж и работе с корпоративными клиентами. Во-вторых, мы готовы брать студентов на стажировку на особых условиях: стажировка в рамках проекта Tele2 Praktik оплачивается, а по окончании возможно трудоустройство в компанию. И, наконец, мы охотно приглашаем студентов на практику. С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: они участвуют в текущих проектах компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников. Применение теории на практике позволяет студентам получать ценные навыки и расти как профессионалам".

"День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia "День карьеры-2018" в ДВФУ. Фото: Александр Ратников, ИА Primamedia 1 / 10

Студенты, пришедшие познакомиться с предложениями работодателей, оценили представленный выбор как весьма перспективный.

"День карьеры — это новые возможности! В университете я изучаю банковское дело в Школе экономики и менеджмента. На втором курсе проходила практику в "Сбербанке", а сейчас выбираю между тремя банками — ВТБ, "Сбербанком" и "Примсоцбанком". Рассматриваю также возможность работать в департаменте экономического развития Приморского края. Такой выбор я оцениваю как неплохой, ведь раньше наша кафедра сотрудничала исключительно с одним банком, а сейчас спектр расширился, — рассказала студентка ДВФУ Людмила Сиденова.

По итогам "Дня карьеры" из числа выпускников ДВФУ более 20 человек изъявили желание отправиться работать в сельские школы. Также пополнился молодыми кадрами корпус медиков приморских больниц. Некоторые студенты нашли для себя подходящие вакансии в Арбитражном суде Приморского края, на заводе "Дальприбор", в департаментах краевой администрации.