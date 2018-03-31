Виталий Веркеенко намерен прописать во Владивостоке Нептуна

31 марта, PrimaMedia. Владивосток станет родиной морского бога Нептуна, соответствующий бренд будет официально зарегистрирован. Правовое управление города подает соответствующую заявку в Роспатент, заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко в интервью ТАСС 30 марта.
"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток — резиденция Нептуна" будет зарегистрирован", — отметил Виталий Веркеенко.
По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. Предварительные переговоры с туристическими компаниями показали понимание и поддержку этого проекта.
"Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День военно-морского флота. Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и "защищал" город", — отметил мэр города.
Виталий Веркеенко подчеркнул, что туризм займет одно из ведущих направлений в стратегии развития Владивостока, но будет вестись в парадигме не "город для туристов", а "туризм для города".
Отметим, в 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностранцев. Практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, а оборот туруслуг в целом по краю превысил 19 млрд рублей. В 2017 году в Свободном порту Владивосток заработал упрощенный визовый режим, которым воспользовались уже более 8 тыс. иностранцев. Порт Владивосток уже несколько лет входит в маршруты многих круизных лайнеров.