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Во Владивостоке откроют резиденцию Нептуна. Фото: pixabay.com

Виталий Веркеенко намерен прописать во Владивостоке Нептуна

По мнению мэра города, его резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов

31 марта, PrimaMedia. Владивосток станет родиной морского бога Нептуна, соответствующий бренд будет официально зарегистрирован. Правовое управление города подает соответствующую заявку в Роспатент, заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко в интервью ТАСС 30 марта.

"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток — резиденция Нептуна" будет зарегистрирован", — отметил Виталий Веркеенко.

По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. Предварительные переговоры с туристическими компаниями показали понимание и поддержку этого проекта.

"Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День военно-морского флота. Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и "защищал" город", — отметил мэр города.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что туризм займет одно из ведущих направлений в стратегии развития Владивостока, но будет вестись в парадигме не "город для туристов", а "туризм для города".

Отметим, в 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностранцев. Практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, а оборот туруслуг в целом по краю превысил 19 млрд рублей. В 2017 году в Свободном порту Владивосток заработал упрощенный визовый режим, которым воспользовались уже более 8 тыс. иностранцев. Порт Владивосток уже несколько лет входит в маршруты многих круизных лайнеров.

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