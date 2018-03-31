Владелец FESCO Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов

Совладельца группы "Cумма" Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов. Фото: ИА PrimaMedia

Обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн рублей

31 марта, PrimaMedia. Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы "Сумма" и группы FESCO Зиявудина Магомедова на 48 часов. Об этом сообщил источник близкий к правительству Дагестана. Информацию о задержании предпринимателя на 48 часов подтвердили источник в центральном аппарате МВД, а также собеседник в РЖД ("Сумма" вместе с РЖД владеет оператором "Трансконтейнер" и группой компаний FESCO), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Накануне стало известно о том, что работники правоохранительных органов провели в "Сумме" следственные действия, об этом газете "Ведомости" сообщил человек, знакомый с менеджерами группы. Обыски, как пояснял источник в следственном департаменте МВД, состоялись в рамках "многоэпизодного дела". По данным собеседника, следственные действия провели сотрудники Следственного комитета и следственного департамента МВД. "Изъяли отчетную документацию, оттиски печатей, электронные носители. Каждый следователь работает в рамках своего эпизода", — уточнял источник. Следственные действия, как сообщал РБК собеседник, близкий к компании, были связаны с налоговыми проблемами.

При этом, по данным неназванных источников газеты "Коммерсантъ", обыски в группе "Сумма" проводились по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. Он возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком по строительству "Арены Балтика" является дочерняя компания "Суммы" — "Глобалэлектросервис".

Зиявудин Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы компаний "Сумма", владеющей, группой компаний FESCO (58,1%).