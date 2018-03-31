До матча осталось

Спорт. 12:15
"Луч" принимает "Балтика". Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

На стадион пораньше: "Луч" сыграет с "Балтикой" во Владивостоке

Матч "желто-синих" начнется на "Динамо" в 15 часов

31 марта, PrimaMedia. Противостоянием самой восточной и самой западной команд ФНЛ откроется 31 марта программа 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018. В 15 часов на поле владивостокского стадиона "Динамо" выйдут футболисты "Луча-Энергии" и "Балтики". В прошлом сезоне обе команды набрали по 42 очка и c трудом сохранили место в первом дивизионе, однако в текущем чемпионате располагаются на противоположных концах турнирной таблицы: "тигры" на шестой строчке снизу — в одном шаге от "зоны вылета", а балтийцы на пятой строчке сверху — вблизи "зоны стыков", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Задачи на этот сезон у "Луча-Энергии" и "Балтики" соперников разные, но на предстоящую игру — абсолютно одинаковые: заработать 3 очка, поскольку ничья пойдет на пользу конкурентам. Так что игра в субботу ожидается жаркая и бескомпромиссная. Букмекеры отдают преимущество "Балтике". Правда, совсем небольшое: коэффициент на победу гостей — 2,45, тогда как на успех хозяев или ничью — 3,0.

Обслуживать эту встречу будет 34-летний питерский арбитр Кирилл Левников, который, несмотря на свою молодость, имеет довольно большой опыт судейства не только в ФНЛ, но и в Премьер-лиге. Поединки с участием "Луча" Левников-младший судил четырежды: в сезоне-2014/2015 "тигры" победили дома "Химик" — 1:0; в сезоне-2013/2014 проиграли с одинаковым счетом 0:1 "Шиннику" и "Балтике"; и, наконец, в 1/4 финала Кубка России-2013/2014 одолели по пенальти "Томь", хотя большую часть матча играли в меньшинстве (в конце первого тайма судья удалил Анатолия Романовича). Любопытно, что в поединке с "Шинником" Кирилл Левников также удалил нашего футболиста — Сергея Пономаренко, а в матче с "Балтикой" показал красную карточку Гураму Тетрашвили и поставил в ворота нашей команды довольно спорный пенальти. В общем, в особых симпатиях к приморцам Кирилл Левников пока что замечен не был...

В чемпионатах России "Луч-Энергия" и "Балтика" встречались 22 раза.

1994. Первая лига. Луч – Балтика – 2:0. Балтика – Луч – 1:0

1995. Первая лига. Луч – Балтика – 0:0. Балтика – Луч – 4:0

2004. Первый дивизион. Луч-Энергия – Балтика – 0:0. Балтика – Луч-Энергия – 3:2

2009. Первый дивизион. Луч-Энергия – Балтика – 2:0 . Балтика – Луч-Энергия – 1:2

2010. Первый дивизион. Луч-Энергия – Балтика – 2:1 . Балтика – Луч-Энергия – 1:0

2011/2012. ФНЛ. Луч-Энергия – Балтика – 0:0. Балтика – Луч-Энергия – 2:0. Балтика — Луч-Энергия — 1:1.

2013/2014. ФНЛ. Балтика — Луч-Энергия — 1:0. Луч-Энергия — Балтика — 1:1.

2014/2015. ФНЛ. Балтика — Луч-Энергия — 1:2. Луч-Энергия — Балтика — 1:1.

2015/2016. ФНЛ. Луч-Энергия – Балтика – 2:2. Балтика – Луч-Энергия – 3:0.

2016/2017. ФНЛ. Луч-Энергия — Балтика — 1:1. Балтика – Луч-Энергия – 0:0.

2017/2018. ФНЛ. Балтика — Луч-Энергия — 2:1.

Итого: Побед "Луча" — 5, побед "Балтики" — 8, ничьих – 9. Разница мячей — 19:26.

Билеты на матч "Луч-Энергия" — "Балтика" можно будет приобрести в кассах стадиона "Динамо" только в день матча — 31 марта с 11-00 до 15-45.

Пресс-служба "Луча-Энергии" будет вести прямую трансляцию предстоящего матча в Интернете на порталах www.1fnl.ru и www.sportbox.ru.

Досмотр баннеров поддержки на их соответствие регламенту будет производиться 31 марта у Центрального входа на Южную трибуну стадиона "Динамо" с 14-00 до 14-15.

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