31 марта, PrimaMedia. Участок земли по программе "Дальневосточный гектар" в форме эмблемы человека — летучей мыши Бэтмена решил оформить себе гражданин Российской Федерации. Очертания знака героя вселенной комиксов DC нанесены на сайте НаДальнийВосток.рф на юге Приморского края. По установленным нормам, форма участка, выбираемого гражданами в рамках программы, не ограничена — он не должен нарушать прав других людей и не заходить за границы объектов общего пользования, сообщает ИА PrimaMedia.
Вселенная DV: неизвестный заказал себе "дальневосточный гектар" в виде эмблемы Бэтмена. Фото: Сайт НаДальнийВосток.рф
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Программа предоставляет каждому гражданину России право на получение земельного участка на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
К концу декабря 2017 года земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" получили уже более 34 тыс. россиян, еще по 5 тыс. заявлений приняты положительные решения, сообщало Минвостокразвития. Известно также, что основными участниками программы освоения дальневосточных земель стали москвичи.
Бэтмен является одним из самых популярных и известных героев комиксов. Он был создан художником Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером. Бэтмен — тайное альтер-эго миллиардера Брююса Уээйна, успешного промышленника, филантропа и любимца женщин. В детстве, став свидетелем убийства своих родителей, Брюс поклялся посвятить свою жизнь искоренению преступности и борьбе за справедливость.