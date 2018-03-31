Бэтмен на Дальнем Востоке. Фото: pixabay.com

К бэтмобилю богатого супергероя прибавился бэтгектар в солнечном Приморье

31 марта, PrimaMedia. Участок земли по программе "Дальневосточный гектар" в форме эмблемы человека — летучей мыши Бэтмена решил оформить себе гражданин Российской Федерации. Очертания знака героя вселенной комиксов DC нанесены на сайте НаДальнийВосток.рф на юге Приморского края. По установленным нормам, форма участка, выбираемого гражданами в рамках программы, не ограничена — он не должен нарушать прав других людей и не заходить за границы объектов общего пользования, сообщает ИА PrimaMedia.

Участок хозяина Готэма расположен в Приморье, его границы выходят к бухте Бойсмана. Владения борца с преступностью пока не прошли процедуру оформления и постановки на кадастровый учет.



Вселенная DV: неизвестный заказал себе "дальневосточный гектар" в виде эмблемы Бэтмена. Фото: Сайт НаДальнийВосток.рф