"Sonna Mera" не перестает радовать приверженцев качественной овощной консервации "зелеными" деликатесами. Фото: Александр Ратников

Представитель известной торговой марки рассказал читателям ИА PrimaMedia о том, как выбрать самую качественную и вкусную зеленую "закуску"

1 июня, PrimaMedia. Маринованные огурчики – эти хрустящие, сочные, ароматные плоды мы привыкли использовать в традиционных рецептах привычных блюд. Без них не обходится винегрет, суп-солянка, наваристый пряный рассольник, а для молодой картошечки и жареного на костре мяса, которые уже появились на наших летних столах, и вовсе не найти лучшего компаньона.

О том, как в разгар долгожданного сезона шашлыков выбрать по-настоящему вкусную, сочную, хрустящую закуску читателям ИА PrimaMedia расскажет представитель крупнейшего производителя овощной консервации — торговой марки "Sonna Mera".

Размер

Вопреки распространенному мнению о том, что нежно любимые нами зеленые деликатесы — "дети" крупных пупырчатых огурцов – это не так.

Корнишоны — это отдельный сорт овоща, так называемый – мелкоплодный, снятый с "куста" сразу после окончания цветения огуречного растения.



Sonna Mera: сочный, пряный и хрустящий — огурчик настоящий. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Идеальными кандидатами к нашему столу являются огурчики, длиной, в среднем, около шести сантиметров. Отлично, если все огурчики в банке будут приблизительно одинаковы.

Торговая марка "Sonna Mera" предлагает потребителю настоящий деликатес – мини-корнишоны. Длина этих огурчиков варьируется от одного до четырех сантиметров и отлично подходит для украшения блюд, а вкусовая гамма этого лакомства порадует даже самых заядлых гурманов.

Цвет

Окрас "правильных" корнишонов может варьироваться от зеленого до оливкового.

Никаких оттенков серого быть не должно, подозрительная тусклость, прозрачность, водянистость и бледность, как и чересчур яркие цвета, наш деликатес тоже не красят.

Отметим, что огурчики от торговой марки "Sonna Mera" оказываются в банках спустя всего несколько часов после сбора, благодаря чему продукт сохраняет превосходную хрусткость и отличный вкус.

Форма

Первенство лучшего вкуса принадлежит продолговатым ровным огурчикам. Однако, допускается присутствие некоторого количество изогнутых плодов.

Чего точно не должно быть, так это трещин и разломов. Целостность корнишонов определяет качество продукта.

Состав

Идеальный набор ингредиентов для рассола, гарантирующий превосходный вкус и "хрусткость" маринованных огурчиков прост. Вода, сахар, соль, уксусная кислота и пряности. Ничего лишнего.

Ароматизаторы, красители и прочие "Е" категорически не совместимы с качественным продуктом.



Sonna Mera: качественное овощное ассорти. Фото: ИА PrimaMedia Мария Бородина

Подведем итоги: самыми вкусными и полезными являются огурчики равномерного зеленого цвета, одинакового размера и формы, находящиеся в прозрачном рассоле, состоящим из простых компонентов и не содержащем в себе лишних химических добавок.

Продукцию торговой марки "Sonna Mera" можно приобрести во всех сетях Дальнего Востока, в корейских сетях сетях Лотте и E-mart, а также в сетях Филиппин и Сингапура и Южной Кореи, чей потребитель славится тщательным подбором продуктов для своего стола.Помимо корнишонов и корнишонов – мини, "Sonna Mera" не перестает радовать приверженцев качественной овощной консервации маринованными томатами и овощными ассорти.